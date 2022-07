Visita la Puglia risparmiando per riuscire a trascorrere una vacanza davvero meravigliosa! Tutto ciò infatti è possibile tenendo in considerazione alcuni consigli. In più tra i luoghi da non perdere della regione pugliese senza dubbio c’è il Salento, ma anche il Gargano e non solo.

Visita la Puglia risparmiando: ecco come fare

Visita la Puglia risparmiando! Prima di tutto per ridurre le spese si può puntare su un’organizzazione anticipata delle proprie vacanze. In questo modo, si potrà essere certi non solo di trovare posto, ma di ottenere un certo risparmio, prenotando prima. In più si può anche evitare di stressare il portafoglio optando per un tipo di “vacanza ecologica”. Per comprendere subito di cosa si tratta, si può pensare al fatto di girare in biciletta. La regione pugliese infatti è famosa per le numerose piste ciclabili che compongono il suo territorio. Oltre a questo è bene indicare quali sono i luoghi da non perdere quando si visita tale destinazione.

I luoghi da non perdere

Senza dubbio il Salento: tutti i suoi luoghi meritano di essere visitati, così come le isole Tremiti, ma non solo. Ci sono anche città ricche di storia e di cultura, come ad esempio Bari, ma anche Lecce. A queste si aggiungono anche Alberobello, famosa località in cui sono presenti i trulli, poi Ostuni, nonché il promontorio del Gargano. Indipendentemente dal tipo di punto territoriale che si sceglie di vedere, si può sottolineare che la Puglia sia davvero magica. Sono molto numerosi infatti i gruppi di famiglie, amici e parenti che prenotano presso strutture pugliesi. In molti optano per Family Hotel presenti vicino a mete ricche di natura, ma non solo. Altri infatti preferiscono ville, masserie, alberghi. Per risparmiare però, come si è visto, a volte basta semplicemente prenotare con largo anticipo e muoversi il più possibile a piedi.