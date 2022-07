I viaggi 2022 sono diretti soprattutto verso l’estero, ma non mancano coloro che desiderano rimanere in Italia, per visitare città ricche di cultura e anche particolari. Il bisogno di partire ha spinto tantissime persone a viaggiare quest’estate.

Viaggi: quali sono le tendenze di quest’anno e in particolare per agosto 2022

I viaggi 2022 sono soprattutto diretti all’estero, verso nazioni come la Grecia, ma anche la Croazia, la Svezia, la Danimarca e anche verso continenti diversi da quello europeo. In tanti hanno prenotato per recarsi presso il territorio americano, specialmente verso mete famose, come New York, ma non solo. Non manca infatti anche chi si dirige in Italia, puntando sulle località di mare. Tra quelle più gettonate, specialmente per quanto riguarda agosto, sembrerebbero esserci Puglia e Sicilia. Sono tante però anche le persone che scelgono direttamente di giungere presso borghi più isolati. In questi casi cercano specialmente mete turistiche che possiedono una certa importanza dal punto di vista storico e artistico, ma che non sono caotiche. Oltre a queste destinazioni poi se ne possono menzionare anche altre.

Il bisogno di partire

Sempre più gruppi familiari, ma anche amici o coppie decidono di partire, per cercare anche di recuperare il tempo che non hanno potuto dedicare alle vacanze, causa pandemia. Tra le altre mete molto gettonate e per le quali in tanto hanno prenotato per passare il mese di agosto, vi sono quelle presenti in Nord Italia. Il Trentino, ma anche la Valle d’Aosta a quanto pare hanno ottenuto numerose prenotazioni. Oltre al bisogno di viaggiare e di svagarsi infatti le persone optano per località in cui si può avere maggiore riparo dalle temperature elevatissime di questi giorni. Quello che è certo è che chi per l’estero, chi per l’Italia, in ogni caso in tantissimi stanno ancora in vacanza per godersi l’estate senza restrizioni.