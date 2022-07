Tra le hit estate 2022 ve ne sono alcune che si possono considerare dei veri e propri “tormentoni estivi”. Da ascoltare spesso durante lo sport, ma anche quando si va in spiaggia, nel tempo libero o mentre si svolge qualche attività ricreativa, le canzoni più ascoltate italiane sono svariate. Tra queste vi sono quella di Fred De Palma, “Extasi”, ma non solo. In vetta anche artisti come Irama, Elodie e tanti altri, tutti molto apprezzati dagli ascoltatori.

Hit estate 2022: quali sono le canzoni più ascoltate del momento

Tra le hit estate 2022 che riguardano il panorama della musica italiana si possono segnalare senza dubbio quelle cantate da artisti che appartengono a generi molto diversi tra loro. Ai primi posti tra le preferenze degli ascoltatori si trova la canzone dal titolo “La dolce vita” di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Si aggiunge a questa però anche “Tropicana” di Boomdabash e Annalisa, diventata una sorta di “tormentone estivo”. Non mancano nella lista poi anche “Extasi” di Fred De Palma, ma anche “Mandala” di Daniele Lazzarin Feat. Boro Boro, Alborosie, Chesca. Anche “Pampampampampam” di Irama è considerata come una melodia molto apprezzata dal pubblico. Si sommano a queste anche altre canzoni, che comunque si trovano in cima alle classifiche.

Le altre canzoni molto ascoltate

Tra le altre melodie che si possono segnalare vi sono anche “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari, “Shakerando” di Rhove. Si sommano poi a queste anche “I Love You Baby” di Jovanotti e Sixpm e anche “Ritmo” di Raffa FL. Molto ascoltate anche “Camera 209” di Alessandra Amoroso, nonché “Tribale” di Elodie. Insomma, come si è visto, vi sono numerosi titoli musicali che si trovano in vetta alle classifiche. Queste ovviamente sono sempre in continuo cambiamento, proprio a causa dell’arrivo di nuove produzioni musicali, che modificano le opinioni degli ascoltatori.