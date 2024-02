Per capire come abbinare gli accessori con i vestiti fluo senza esagerare con i colori, è bene prestare attenzione a una serie di consigli. Tra questi ad esempio il fatto di pensare anche in quale occasione si vogliono indossare indumenti dalle colorazioni vistose. Queste infatti possono essere abbinate o meno ad altri accessori dello stesso colore, a seconda delle occasioni. In più ci sono anche tanti altri suggerimenti che si possono seguire.

Vestiti fluo: consigli per abbinare gli accessori senza esagerare con i colori

Per comprendere al meglio come abbinare gli accessori colorati insieme ai vestiti fluo senza esagerare con i colori, è bene cercare di seguire alcuni suggerimenti, come ad esempio quello di pensare bene a quali sono le occasioni in cui si desidera indossare certi indumenti dai toni vivaci.

Se per esempio si parla di una riunione di lavoro, un indumento con un colore acceso e fluo può anche andare bene, ma abbinare poi anche gli accessori potrebbe diventare eccessivo. Se invece si decide, sempre in quest’occasione, di vestirsi con una tonalità neutra e poi magari di abbinare la borsa di un colore fluo con orecchini dello stesso colore, ecco che effettivamente già potrà sembrare un look più adatto all’occasione e anche originale. Ci sono poi anche tante altre situazioni a cui prestare attenzione.

Le altre occasioni

Se poi si tratta di situazioni più colloquiali, ecco che invece sarà possibile anche unire più colori fluo tra loro, magari due soltanto, senza esagerare. In più, in questo look così vistoso e originale, sarà possibile pure abbinare accessori, che magari riprendano proprio uno dei due colori fluo scelti. Oltre a questo poi si deve anche ricordare di tenere sempre in considerazione il fatto di rimanere a proprio agio e di scegliere il tipo di outfit che più si preferisce. Questo è importante, per stare bene con se stessi.