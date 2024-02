Tra le idee particolari fai da te che riguardano lo smalto, ce ne sono tante che si possono indicare. Tra queste ad esempio il fatto di colorare tutta una mano in un modo e l’altra in un altro, ma anche usare più colori differenti, uno per ogni dito, e così via, fino a ideare tanto altro.

Smalto: idee particolari fai da te

Per quanto riguarda le idee particolari fai da te riguardanti lo smalto, ce ne sono svariate che si possono indicare. Prima di tutto il fatto di seguire sempre i propri gusti, ma non solo. è importante infatti anche cercare di valutare bene l’occasione in cui determinate tonalità andranno indossate. In più spesso può essere un’ottima idea abbinare le varie sfumature delle mani a quelle dei vestiti che si indossano.

Se questi sono i consigli che riguardano più che altro la scelta dei colori, in realtà ci sono anche tante idee fai da te molto particolari che si possono seguire. Prima di tutto il fatto di colorare un’unghia diversa dall’altra oppure scegliere due colori e poi alternarli tra loro. Questo però non è tutto.

Le altre idee

Tra le altre idee che si possono indicare vi sono anche quelle che riguardano il fatto di usare un solo colore, come ad esempio il rosa, ma magari in diverse sue tonalità, come per esempio rosa chiaro, per poi sceglierne uno più scuro per il dito successivo, poi uno ancora più scuro, fino ad avere diverse tonalità di rosa sulle dita. Questa potrebbe essere un’idea particolare.

In alternativa un’altra potrebbe essere quella di scegliere colori freddi per una mano e caldi per l’altra oppure realizzare una sorta di “smalto arcobaleno” colorando ogni dito con le tonalità tipiche, appunto, dell’arcobaleno. In più ci sono poi persone che amano disegnare sulle proprie unghie tanti effetti particolari o realizzano disegnini come ad esempio stelline, ma anche tanto altro, come pupazzetti. Non resta che scegliere l’idea che può piacere di più.