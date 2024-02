Ci sono tanti suggerimenti per realizzare ottimi abbinamenti con i colori fluo. In effetti alcune persone potrebbero considerare che non è facile realizzare accostamenti con queste tonalità, ma è anche vero che comunque è possibile ottenere look originali abbinandoli tra loro.

Colori fluo: tanti consigli per realizzare ottimi abbinamenti

Si possono indicare tanti suggerimenti per realizzare ottimi abbinamenti con i colori fluo. Si tratta di tonalità molto sgargianti, come quelle tipiche degli evidenziatori, e va detto che può non essere semplice abbinare indumenti con queste sfumature. Prima di tutto va detto che, oltre ai vari vestiti da indossare, non si devono dimenticare pur gli accessori. Anche questi infatti possono contribuire a realizzare un look originale.

In più per abbinare le tonalità in questione, chiamate anche “neon”, è possibile pensare di accostarle a indumenti bianchi oppure neri. In questo modo sarà possibile, proprio grazie a questi colori neutri, far risaltare quelli fluo senza esagerare con il misto tra colorazioni diverse.

Non solo con il bianco e il nero

Anche tra loro i colori in questione possono essere accostati, realizzando anche dei contrasti. Per fare esempi concreti, si potranno abbinare rosa e giallo fluo, ma anche blu elettrico e arancione e ancora verde fluo con magenta fluo oppure con il giallo, e così via. L’importante è non esagerare con il mix di colori. L’ideale sarebbe abbinarne al massimo due. In più sarebbe opportuno anche pensare agli accessori, come si accennava. Per fare un esempio, un cerchietto potrebbe riprendere una sfumatura di qualche vestito o magari potrebbe andare benissimo anche un braccialetto colorato che riprenda una tonalità fluo, tra quelle che si indossano, o ancora anche un orecchino e così via.

L’importante è riuscire sempre a restare a proprio agio, ma non solo. Risulta fondamentale anche cercare di valutare quando è il caso di unire più colori tra di loro e quando invece conviene abbinarli a un bianco o a un nero oppure optare proprio per colorazioni più neutre.