Veronica Burchielli diventa protagonista a Uomini e Donne conquistando pubblico e studio.

E’ stato importante, ma soprattutto non me lo aspettavo. Lo desideravo già da tempo, ma non sarei mai stata io a fare la prima mossa. Ho dovuto aspettare di tornare in albergo prima di realizzare cosa era davvero accaduto, e dopo tanto tempo mi sono sentita felice.

Parla poi di cosa prova per Alessandro:

Quando gli sono accanto mì sento serena e anche un po’ bambina, nel senso buono del termine.

Chimica e complicità sono entrambi ingredienti fondamentali in un rapporto. Credo che tra di noi non manchino e si equivalgano. Penso che il nostro punto di forza sia la somiglianza d’animo, un qualcosa di difficile da spiegare a parole. Ciò che intendo è che, tutte le volte che parliamo, ho la sensazione che mi comprenda intimamente: non sembra capire solo di cosa parlo ma cosa io abbia provato. Trovo Alessandro molto simile a me: lo sento vicino.

Non mancano i commenti sulle rivali in trasmissione:

Non mi sento mai arrivata, oltre al fatto che penso ci sia ancora molto da dare e da dimostrare. È naturale che un po’ di timore da parte mia ci sia sempre, ma sto cercando di fare fede a quello che provo quando sto insieme ad Alessandro. Se il destino ha in serbo qualcosa per noi, non saranno degli approcci carnali a separare due cuori, o almeno lo spero. Poi si parla della decisione di Alessandro e del desiderio di prendersi del tempo per capire meglio i propri sentimenti:

A oggi mi sento di volergli dare questo tempo di cui ha bisogno, perché vorrei che fosse sicuro di quello che prova per me, consapevole però che non deve tirare troppo la corda! Non sono una che ragiona molto su queste cose, anzi seguo l’istinto e la pancia. Ora siamo in ballo e quindi balliamo. Sa, può succedere di tutto: sono passionale e imprevedibile. Non sono così facile come potrebbe sembrare.

E per quanto riguarda Zarino?