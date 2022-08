Le vacanze 2022 non sono terminate ancora, sebbene non manchino persone che già stanno rientrando dalle ferie. Nonostante questo, in tanti invece iniziano proprio ora a preparare la valigia, perché svolgeranno il loro soggiorno a settembre. Circa le destinazioni, queste ultime sono diverse.

Vacanze 2022: alcune persone rientrano ora, ma altri partono per iniziare il loro soggiorno

Le vacanze 2022 non stanno terminando proprio per tutti, anche perché ci sono alcune persone che stanno per iniziarle. Sebbene infatti alcuni stiano rientrando e addirittura altri sono già rientrati, non per tutti è così. La maggior parte delle famiglie, di coppie e gruppi di amici infatti affolla nuovamente le strade e soprattutto le città. Non mancano però individui che stanno preparando la valigia. In molti infatti hanno stabilito di svolgere il loro soggiorno direttamente per il mese di settembre. Proprio questa categoria sembrerebbe essere diretta soprattutto in località di mare, ma non solo.

Le destinazioni di chi parte

Chi si prepara alla partenza a quanto pare sembrerebbe essere diretto anche verso luoghi di montagna, specialmente per trovare un po’ di refrigerio al caldo ancora asfissiante. Oltre a questo, in molti si stanno dirigendo anche verso zone collinari oppure in quelle di pianura. Passare qualche giorno in luoghi naturali, o un intero mese per chi ne ha la possibilità, diventa un modo per allungare le vacanze o semplicemente per svagarsi. Certamente, chi parte in questi giorni avrà anche la possibilità di evitare di avvertire le altissime temperature che vi erano a giugno e a luglio. Nonostante questo, rimane il fatto che la calura estiva non è scomparsa del tutto e per questo, ancora si possono passare delle ottime giornate, senza rischiare di trovare eccessivo maltempo. Come si è visto, non tutti a fine agosto rientrano, dato che in tanti proprio in questo periodo decidono di partire.