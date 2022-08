Perché ci distraggono così tanto i social? Prima di indicare i vari motivi è il caso di sottolineare che tutto dipende da come l’utente utilizzi tali canali. Sarebbe opportuno che gli stessi venissero utilizzati durante il tempo libero.

Social: quali sono i motivi per cui ci distraggono così tanto

Perché ci distraggono così tanto i social? Ci sono persone che li usano sempre eppure non si sono mai chieste come mai tali elementi costituiscano una vera e propria fonte di distrazione. A volte infatti basta aprire la home o semplicemente il proprio account, con l’intento di navigare in rete solo per pochi minuti e invece questi ultimi diventano ore. Certamente, il primo fattore da indicare è quello della curiosità. Sui social network infatti sono postati i contenuti di tante persone e l’utente viene incuriosito dal notarli. Specialmente se si conoscono coloro che sono presenti nella propria lista di seguaci, allora vi sarà anche maggiore interesse a vedere cosa pubblicano. In più i canali in questione sono un mezzo anche per conoscere nuove persone, ma non solo.

Gli altri motivi

I mezzi di comunicazione in oggetto consentono anche di chattare e con tale termine non solo si intende chiacchierare riguardo argomenti svariati, ma anche lavorare. Ci sono infatti utenti che sfruttano i canali in questione proprio per inviare comunicati di lavoro. Non si deve dimenticare poi che i media digitali di cui si parla sono anche un modo per messaggiare con persone che si trovano molto lontane. Proprio per questo, si consiglia di disconnettersi dai propri account quando si studia o quando si lavora, perché possono essere (non sempre) una fonte di distrazione. L’ideale sarebbe utilizzarli nel tempo libero. Si può quindi affermare che sebbene possano distrarre, questo può essere visto come un fattore positivo, se si naviga sui canali in questione quando si ha tempo, altrimenti sarà il caso di gestire tutto diversamente, o si rischia di rimandare importanti impegni. In questa casistica, si sbaglia il modo con cui si sfruttano i social. Come si è visto, i motivi per cui questi ultimi possono distrarre sono vari e si ricorda sempre di usarli al meglio.