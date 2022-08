Chi era Antonio Furnari e cosa faceva quando ancora l’azienda non esisteva?

Antonio è entrato in negozio la prima volta a 15 anni nel 1994, fece il primo corso subacqueo e rimase incantato, da quell’estate non ha mai interrotto i rapporti con la proprietà del negozio fino a quando nel 2014 ha rilevato l’attività decidendo di cambiare la sua vita.

Com’ è nata Acque Limpide?

Acque Limpide Nasce trenta anni fa dalla passione di un veterano della subacquea catanese, nella sua attuale sede storica più volte rimaneggiata e modificata.

Perché hai sentito il desiderio di rilevare questa attività? Che esigenza sentivi?

Il principale stimolo a rilevare l’attività è stata la sfida e la relativa voglia di mettermi in gioco, in particolare in un settore verso il quale nutro da sempre una autentica passione

Quali sacrifici avete dovuto affrontare? Quali sono le difficoltà del mestiere di cui nessuno parla?

La maggiore difficoltà a livello personale è stata Il dover affrontare una professione nuova per la quale non avevo una specifica preparazione e in un settore, il commercio, in forte mutamento, l’esperienza dei precedenti gestori aveva certamente un peso importante, ma si portava dietro una eredità non più adeguata ai tempi, vista l’evoluzione degli acquisti negli ultimi anni. La realtà locale non aveva affrontato ancora i cambiamenti intervenuti e viveva di rendita mantenendo in vita un mercato sempre più piccolo e arretrato.

5.Dopo quanto tempo sono arrivati i primi risultati? Il primo articolo in negozio/online venduto?

La crescita è stata costante e incoraggiante: sia nel negozio fisico che on line di anno in anno abbiamo visto l’attività crescere.

