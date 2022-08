I consigli per arredare casa per avere ottimi risultati sono svariati e tra questi vi è quello di non esagerare con il mix di colori, ma non solo.

Consigli per arredare casa: alcuni spunti utili da adottare per avere un risultato originale

Sono tanti i consigli per arredare casa che si possono utilizzare e tra quelli più particolari e perfetti per dare un tocco originale in più vi è il fatto di puntare molto sugli effetti di luce. Più infatti quest’ultima sarà naturale e meglio è, specialmente se si vuole far sembrare che la propria abitazione abbia dimensioni maggiori di quelle reali. Un ottimo arredo però consiste anche nella giusta scelta di soprammobili, che dovranno essere ben abbinati con il mobilio, ma non solo.

L’ideale sarebbe evitare anche di sistemarne un numero eccessivo sulla superficie di uno stesso mobile. Si somma a questi dettagli anche il fatto di poter optare per l’accostamento di tonalità contrastanti tra di loro. Questo vale soprattutto per la scelta del colore dei vari mobili e anche dei tendaggi, ma non solo.

Altri suggerimenti

Possono esserci in una o più stanze anche elementi che presentano sfumature molto sgargianti, ma l’importante è non rendere l’ambiente un mix eccessivo di colori. L’ideale sarebbe mantenere un contrasto tra due o tre tonalità al massimo.

In più sarebbe meglio evitare di abbinare un numero elevato di stili differenti in uno stesso spazio. Ovviamente si possono mischiare le caratteristiche di linee stilistiche diverse, ma senza cadere nell’esagerazione. Per avere un effetto originale sarebbe perfetto puntare sulla semplicità. In più per ottenere risultati ancora più particolari, non si deve dimenticare di decorare anche davanzali delle finestre e angoli che risultano troppo spogli. L’importante è optare sempre per qualcosa che rispecchi i propri gusti e che non intralci il movimento o che non soffochi l’ambiente, facendolo persino sembrare più ristretto.