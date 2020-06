Le vacanze 2020 sono senza dubbio particolari, anche perché nessuno aveva mai provato ad andare in spiaggia o in qualche negozio dopo essersi fatto misurare la febbre o mentre si indossa una mascherina. Nonostante le abitudini un po’ cambiate per via del Coronavirus, tuttavia gli italiani non rinunciano ad andare in vacanza. Secondo alcuni sondaggi sembrerebbe che l’obiettivo principale sia quello di dimenticare il periodo di stress vissuto nei mesi precedenti, a causa del lockdown. Molti desiderano fare anche gite di un solo giorno, purché siano in ambienti naturali, come ad esempio parchi e boschi.

Vacanze 2020: parchi e boschi

Le vacanze 2020 a quanto pare vengono trascorsi, per la maggior parte degli italiani, proprio all’interno della penisola, per riscoprire le sue bellezze e soprattutto per cercare di risollevare il settore turistico dal punto di vista economico. Secondo alcune statistiche, sembrerebbe che tantissime persone si rechino in parchi regionali o anche boschi, per trascorrere delle gite anche di un solo giorno, alla scoperta della natura. In tanti infatti desiderano stare a contatto con ambienti verdi, freschi ed essere circondati da aria pulita, ma non solo.

Molti rimangono anche all’interno della propria città, andando a ricercare qualche spazio naturale presente in periferia e ammirare, magari per la prima volta, la bellezza della cittadina in cui vivono. Questo però non è tutto.

Le piscine laghetto

Senza dubbio è presente anche una percentuale di italiani che si reca all’esterno, anche se tale numero è nettamente inferiore a quello delle persone che rimangono nella penisola. Tra queste, vi è anche chi rimane proprio in casa propria e richiede però l’installazione di una “piscina laghetto”. Chi possiede un ampio giardino infatti può farne montare una e se il costo dovesse essere eccessivo, in tanti ricorrono all’acquisto di semplici piscinette gonfiabili, utilissime per divertirsi in famiglia, stando comunque a casa propria. In questo modo, non solo il divertimento è assicurato, ma anche il divertimento. Insomma, la maggior parte degli italiani vuole dimenticare lo stress, rimanere nel proprio Paese, ma passare delle vacanze ricche di relax.