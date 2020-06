Finestre OLED: saranno queste a quanto pare le nuove finestre del futuro, presenti in case super tecnologiche. In grado di filtrare al meglio la luce naturale di giorno, ma anche di illuminarsi da sole durante la notte o nelle ore serali.

Finestre OLED: quali sono le loro caratteristiche

Le finestre OLED sono una novità assoluta nel campo dell’architettura, pensata sempre di più al fine di rispettare il risparmio energetico. La loro luce si accende in automatico, anche se per ora l’idea è solo un progetto. Mentre di giorno tali infissi sono in grado di far entrare i raggi solari naturali, intanto nelle ore serali, queste finestre sono in grado di illuminarsi da sole. In questo modo, il risparmio di energia elettrica è senza dubbio assicurato, sia in termini di rispetto ambientale, sia per quanto riguarda le spese della bolletta.

Una soluzione innovativa

Di certo quella delle finestre in questione costituisce una soluzione innovativa e molto particolare, che può essere adatta per le case del futuro. Queste ultime infatti vengono progettate per cercare di risparmiare al massimo le spese per la costruzione e per il consumo elettrico ed idrico, ma anche per rispettare l’ambiente. Il riciclo e la cosiddetta “economia green” infatti sono sempre di più inserite al primo posto nei progetti delle abitazioni. Alcuni stanno inoltre pensando di ideare persino delle porte OLED, anche se per ora il progetto riguarda in particolare quello delle finestre, che tra l’altro vengono anche disegnate con una maggiore ampiezza rispetto alle dimensioni medie attuali, per garantire una migliore entrata della luce e anche un maggiore ricircolo dell’aria. Una soluzione del tutto nuova, originale, che in molte persone già guardano con curiosità e in tanti sostengono che vorrebbero avere questa tipologia di finestre. Insomma, a quanto pare, nelle case del futuro, potrebbe esserci questo tipo di illuminazione, volta al risparmio.