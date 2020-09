Uomini e Donne, il programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi, quest’anno unisce giovani e over insieme. Cominciato lunedì 14 settembre, ormai gli spettatori hanno potuto vedere tutte le novità. A cominciare da uno studio totalmente nuovo, con un enorme schermo al centro dalla forma circolare, fino ai due troni insieme. Non esiste più infatti la divisione tra puntate dedicate solo agli over e le altre solo per i giovani, ma all’interno di una stessa giornata, si parla di entrambi. In più tra le news vi è anche quella di Valentina Autiero, ora corteggiata da un 26enne. Non si tratta però di Nicola Vivarelli, dato che la donna continua la polemica contro di lui.

Uomini e Donne: la polemica tra Valentina e Nicola

Uomini e Donne quest’anno è pronto a stupire i fan e gli spettatori, sia con tante novità, sia con personaggi nuovi. A rendere tutti stupefatti è stato anche il giovane che giorni fa si è presentato come corteggiatore per Valentina Autiero. Quest’ultima, di 41 anni, ha accettato di conoscere il ragazzo, che di anni ne ha soli 26.

Dato che la stessa aveva ripetutamente chiesto il numero a Nicola Vivarelli, della stessa età del nuovo corteggiatore, ma Nicola l’aveva rifiutata, Valentina proprio non si è trattenuta quando lui è intervenuto con una frase riguardante lei e il nuovo giovane. Nicola ha detto “Vai Valentina!” ma questa forma di incitamento proprio non è piaciuta alla dona, che l’ha vista come una presa in giro. Per questo, lo ha apostrofato con “Buffone”. Non è l’unica però ad andare contro Vivarelli.

Le altre polemiche contro Vivarelli

Sono molte le persone, soprattutto sui social, a sostenere che ormai la maschera di Vivarelli sia caduta. Una volta che infatti ha terminato di corteggiare Gemma, le cose sono cambiate. Se prima la difendeva dagli attacchi di Tina, ora invece ride di lei insieme all’opinionista, ma non solo. Il giovane è anche rimasto e sta cercando la sua anima gemella. Gemma continua a criticarlo, Valentina anche, e il pubblico non si fida più di lui. Di contro, altre persone sostengono Nicola. Non resta che attendere nuove puntate per vedere come si evolverà la cosa.