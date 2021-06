Il trucco particolare da poter usare per i propri occhi soprattutto durante la stagione estiva riguarda delle sfumature molto originali. Tra queste si può citare la sfumatura galassia, ma anche gradazioni di colore molto semplici da fare. A volte ci sono anche persone che per far risaltare lo sguardo scelgono invece di creare sfumature per gli occhi usando direttamente due colori contrastanti tra loro. Per dare forma a idee uniche a volte non serve un’elevata capacità nel campo, ma semplicemente un tocco di fantasia.

Trucco particolare: ecco quali sono delle sfumature originali per i propri occhi, per risaltare lo sguardo

Per un trucco particolare per gli occhi si può creare la sfumatura galassia, che consiste nella stesura di un ombretto blu e poi, a partire da metà palpebra, di uno viola. In alternativa, si può anche stendere prima il viola e poi la tonalità blu. A mano a mano che si forma la sfumatura, si avrà modo di vedere che il risultato ottenuto sarà proprio quello di un mix di colori tipici dello spazio universale.

Tra le altre idee da poter usare per far risaltare il proprio sguardo in maniera particolare però vi è anche la sfumatura con una gradazione di un determinato colore, come ad esempio un verde più chiaro e uno più scuro, ma non solo.

Le altre idee da poter usare

Tra le altre idee da poter usare per far risaltare il proprio sguardo vi è sicuramente quella di puntare su sfumature realizzate con colori anche parecchio contrastanti tra loro. In alternativa, c’è anche chi preferisce abbinare direttamente tonalità fluo tra di loro. Insomma, le tipologie di colorazioni da poter abbinare sono davvero tante e ovviamente dipende tutto dai propri gusti, nonché dall’occasione in cui si vuole usare il tipo di trucco e anche dal tipo di vestiario che si è scelto come abbinamento.