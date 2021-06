Gli smalti estivi sono di diverse tonalità, anche se quelle più accese sono perfette per il periodo estivo. Si tratta soprattutto di colori fluo, come ad esempio il giallo fluo, ma anche il rosa fluo e il verde fluo. Non ci sono però solamente queste colorazioni per l’estate, anche perché non mancano tonalità più chiare, che però possono anche essere abbinate con colori più accesi o direttamente tra di loro, dando vita a look davvero particolari.

Smalti estivi: ecco quali sono le tonalità più gettonate per l’estate

Gli smalti estivi sono soprattutto quelli accesi, come ad esempio quelli che hanno delle tonalità fluo, anche se non mancano quelli pieni di brillantini oppure anche sfumature di colore.

La particolarità dell’estate è che le colorazioni vistose regnano sovrane, anche perché si tratta di una stagione in cui si esce più spesso e ci sono pi giornate di Sole. Per questo, anche il colore del look diventa più chiaro. Le colorazioni chiare infatti non mancano mai, anche se il giallo fluo e il verde fluo sono molto richiesti. Oltre a questo però, per realizzare idee originali, si può puntare su diversi metodi. Tra questi, vi è quello di colorare una mano di una tonalità e una di un’altra oppure in alternativa si può anche provvedere a usare altre idee originali.

Le altre idee particolari

Tra le altre idee particolari vi è quella di colorare un dito in un modo e poi tutti gli altri in modo diverso. Questo sistema potrebbe essere molto particolare e sicuramente è possibile anche sbizzarrirsi con la propria fantasia, nella scelta del colore giusto. In alternativa, è possibile anche fare una vera e propria scala di colorazione. Per fare un esempio, si parte da un mignolo con il verde scuro, per terminare con l’altro con un colore chiaro, passando per varie gradazioni di colore. Le idee sulle quali puntare quindi sono diverse e la scelta dipende ovviamente anche dai propri gusti.