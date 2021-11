Le torte oltre a essere buone, vengono anche preparate in modo che possano apparire belle da vedere. Per stupire chi festeggia il compleanno realizzando con le proprie mani una torta unica o richiedendo a dei professionisti di prepararla, si può pensare a tante idee diverse. Tra queste, sicuramente quelle che trasformano la torta in modo originale, facendole prendere una forma simbolica, che possa richiamare un tema personale per la festeggiata o il festeggiato, ma non solo.

Torte: ecco alcuni spunti per dare forma a una torta speciale

Le torte possono avere una miriade di colori, sfumature, forme diverse, ma è anche vero che per stupire il festeggiato o la festeggiata, si deve fare attenzione ad alcuni dettagli precisi. Sia se si sceglie di cucinare con le proprie mani questa preparazione, sia se invece viene richiesta a un professionista, per creare qualcosa di unico si deve pensare al colore, alla forma e anche al simbolo, nonché al tipo di messaggio che si vuole dare con questa torta. Per stupire la persona a cui la si regala, prima di tutto occorre chiedersi quale sia la sua passione. Se per esempio è una persona appassionata di moda, perché non fare una torta a forma di vestito oppure una torta che rappresenti proprio qualcosa attinente a questo tema? Stessa cosa se al soggetto piace il mare, se piace fare un’attività creativa, se magari svolge una professione particolare, e così via. La torta può anche diventare un enorme cuore o una stella, se magari si vuole sottolineare qualcosa di speciale o direttamente l’affetto che si prova per la festeggiata/il festeggiato.

Gli altri spunti

Tra gli altri spunti utili per creare torte davvero speciali poi vi sono le sfumature: per esempio, non si vede tutti i giorni una torta che presenta i colori di una galassia o magari una in cui si rappresenta l’intero Sistema solare, con tutti i pianeti. In alternativa, anche una torta con glassa dove viene rappresentato un cielo notturno con le stelle o magari il mare, e così via. La scelta dipende anche dal gusto delle persone e ovviamente lo stesso discorso vale per il sapore e gli ingredienti.