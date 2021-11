Tra le idee per una merenda dolce ci sono sia torte preparate in casa, ma anche ciambelloni, ciambelle, biscotti. Oltre a questo però si può puntare su qualcosa di molto particolare, come per esempio la banana split, ideale per spuntini fuori dal comune. Sebbene la versione classica di questa ricetta preveda l’uso del gelato, nulla vieta ovviamente di apportare delle modifiche per trasformarla in una ricetta che può andare bene anche per l’inverno. Le idee poi non terminano qui, anche perché per una merenda da fare in casa, ci sono tanti altri spunti utili.

Idee per una merenda dolce da preparare in casa: dalla torta alla banana split, ecco una serie di spunti anche divertenti da preparare

Tra le idee per una merenda dolce ci sono torte fatte in casa, come per esempio quelle semplici, quali la torta margherita, ma anche torte mimosa, ciambelloni, biscottini e non solo. In cucina si possono dare forma a tante ricette diverse a seconda dei propri gusti e di quello che si sa cucinare o di ciò che si vuole sperimentare.

Glasse al cioccolato bianco, al cioccolato al latte o fondente potranno poi ricoprire le proprie creazioni, che magari potranno essere decorate anche con zucchero a velo, ma anche con zuccherini colorati e non solo.

Le altre idee

Tra le altre idee si è nominata anche la banana split, che di solito viene realizzata tagliando a metà una banana o prendendone due, da gustare insieme a palline di gelato. Durante l’inverno poi la ricetta si può trasformare e magari si possono fare accostamenti diversi, come per esempio banana e tiramisù oppure banane e solo sciroppo di cioccolato, ma non solo. Anche la banana con la glassa al cioccolato o con il caramello può diventare una super merenda. Certamente, le idee in questione non sono le uniche su cui puntare, anche perché vi possono essere pure crostate, ripieni di marmellata, e così via, fino a sbizzarrirsi in tanti modi diversi.