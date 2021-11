Le pizze particolari hanno gusti fuori dal comune e la lista di quelle che si possono citare è davvero molto varia, anche perché il tutto dipende anche da quali ingredienti possano piacere a chi le gusterà. Se però si vuole proprio indicare qualche idea unica e senza dubbio originale, allora si può parlare di pizze dolci, ma anche pizza con salse molto stravaganti. Oltre a questo, sono anche gli accostamenti di ingredienti, che rendono particolare una pizza.

Pizze particolari: ecco alcuni gusti fuori dal comune tutti da provare

Le pizze particolari dipendono dalla presenza di uno o più ingredienti fuori dal comune, ma anche dalla presenza di abbinamenti di gusti opposti, come dolce e salato oppure la presenza di salse particolari. Ci sono per esempio pizze dolci, ovvero quelle con l’ananas, ma anche pizze salate con l’aggiunta di altri frutti, come addirittura fragole. Pizza con cioccolato al latte o con cioccolato bianco, ma non solo.

Anche tra le idee salate infatti possono emergerne alcune particolari, come la pizza con spaghetti, la pizza con creme come quella di gamberetti più maionese, ma anche salsa rosa più funghi oppure altri tipi di ortaggi con altre salse particolari. C’è anche chi vuole strafare però con ulteriori spunti.

Gli altri spunti per una pizza fuori dal comune

Se si vuole essere ancora più originali, si possono indicare anche pizza con il gelato oppure anche pizza con vongole o con altri frutti di mare. Ci sono persino pizze che lasciano proprio di stucco, come quella con il polpo oppure pizza con lasagne e così via. Tutto sta nel lasciarsi trasportare dalla fantasia: ci sono infatti tante ricette uniche, che possono dipendere semplicemente dai propri gusti personali, oppure anche dagli ingredienti che si hanno a disposizione, dal tipo di accostamenti che si vogliono seguire e da quanto si desidera discostarsi dai gusti tradizionali di pizza.