Marè Food & Drink è un locale molto amato e non solo perché i piatti sono preparati al meglio, tanto da permettere ai clienti di leccarsi i baffi e spesso di chiedere ulteriori portate. In questo ristorante infatti, situato a Baia Domizia (Caserta), precisamente in Via dell’Erica 499, in tantissimi hanno indicato che la gentilezza del personale e la professionalità riescono a eccellere, ma questo non è ancora tutto.

Marè Food & Drink: piatti di pesce gustosissimi e non solo

Marè Food & Drink è senza dubbio sinonimo di prelibatezza e attenzione ai dettagli, al gusto, ai sapori freschi e autentici. I diversi piatti del menù offrono alternative capaci di accontentare qualsiasi palato, anche quello dalle richieste più difficili.

Tra l’altro ogni prodotto è sempre freschissimo e, grazie all’elevata preparazione della cucina, gli accostamenti in ogni preparazione sono sempre perfetti, capaci di stupire anche gli intenditori.

Molto particolare e parecchio richiesti sono anche i panini al pesce, ma i clienti si complimentano con lo chef anche per i primi e i secondi piatti, nonché dolci e contorni. Oltre a questo però, i motivi per cui questo meraviglioso locale è così tanto apprezzato non terminano qui.

Ottima qualità e tanto altro

Il livello qualitativo è senza dubbio molto alto, ma si collega a questo anche la professionalità del personale, sempre pronto a gestire qualsiasi richiesta del cliente, riuscendo sempre ad accontentarlo e soprattutto a fare in modo che si dichiari soddisfatto. In più la gentilezza qui è sempre riconosciuta dalla ricca clientela che ogni giorno arriva nel locale, apprezzato molto anche per il tipo di arredo e per l’ottima gestione dello spazio.

In tanti dichiarano che si sentono come a casa, come in famiglia, per quanto si trovano a loro agio, una volta che consumano i prelibati piatti nel ristorante, ma allo stesso tempo sottolineano anche che l’intero ambiente, nonché il servizio, non mancano mai di eleganza. Questo è senza dubbio un luogo in cui sapori, gusti freschi e abbinamenti di pesce ideali riescono ad ammaliare le papille gustative dei clienti e, unendo tutto questo alla gentilezza, all’estrema pulizia del locale, professionalità e altissima qualità dei prodotti, si può affermare che il ristorante è di sicuro degno di lode, nonché un posto speciale in cui ritrovarsi e ricco di preparazioni con cui poter coccolare il proprio palato.