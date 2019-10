The Walking Dead, fumetto di Kirkman divenuto poi una delle serie più famose di sempre, è un franchise amatissimo dai fan che, tra alti e bassi ha dato vita a una delle serie tv più importanti della storia, capace di creare assieme a una manciata di altri nomi, quella passione per l’intrattenimento seriale che abbiamo visto sfociare in prodotti come Netflix.

La decima stagione di The Walking Dead arriverà oggi, lunedì 7 ottobre alle 22:15 su Fox (112, Sky), a 24 ore dalla messa in onda americana.

Tornano i terribili Sussurratori, vestiti della pelle degli zombie e guidati da Alpha (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) e dal nuovo personaggio, Gamma (Thora Birch).

Ancora una volta la comunità è messa in pericolo e sarà compito del leggendario Negan (Jeffrey Dean Morgan), tenere insieme le persone per affrontare la minaccia dei sussurratori.

La guerra sembra alle porte e, ancora una volta, gli zombie sono l’ultimo dei problemi in un mondo dove la violenza e la sopraffazione hanno avuto il sopravvento dopo la crisi.

Si parla poi di un’altra icona della saga:

“Michonne mostrerà la sua leadership e la sua forza, il suo amore per la sua gente e la sua famiglia. Sono entusiasta all’idea che il pubblico veda il lavoro di Danai durante il suo ultimo arco narrativo della serie perché è semplicemente fantastica. Aggiunge tantissimo a ogni episodio in cui è presente”.

The Walking Dead sembra quindi pronta a sorprendere ancora.

Come sempre, quando si allunga troppo il brodo di una buona idea, il rischio è che le cose finiscano male e che la serie inizia a faticare, come abbiamo visto con quasi ogni serie che sia andata oltre la terza stagione.

Staremo a vedere se la decima serie di episodi del variegato mondo di The Walking Dead riuscirà a reggere il peso degli anni e il confronto con gli episodi più belli e storici.