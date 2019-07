Massimo Colantoni è stato protagonista di una scena piuttosto spinta con Elena.

Mentre Temptation Island subisce un improvviso calo di ascolti, ecco che Massimo fa discutere proprio per la scelta di effeusioni con la tentatrice che la fidanzata si è ritrovata costretta a vedere.

I due infatti si sarebbero lasciati andare alla passione, un vero e proprio rapporto sessuale in diretta che non si vede benissimo ma è confermato dall’audio della registrazione.

Di fronte alla disperazione della Teoli è intervenuto addirittura Bisciglia che ha sciolto il falò ed è andato a consolare la concorrente.

In molti iniziano a chiedersi che razza di programma sia una trasmissione che mette il dolore delle persone in bella mostra e si diverte a vedere la distruzione di rapporti, magari già logorati, ma che avrebbero dovuto finire in privato.

A patto che gli eventi siano reali.

Nel frattempo il web si schiera contro Massimo, accusato di essere privo di scrupoli e di aver fatto davvero male alla fidanzata.

C’è modo e modo infatti per gestire le situazioni dell’isola.

Lasciarsi andare in modo così palese non è visto di buon occhio, soprattutto nella consapevolezza che la partner vedrà tutto.

Una corsa al massacro quella in corso a Temptation Island che intrattiene ma inizia a sollevare diversi dubbi, dalla moralità della trasmissione all’effettivo valore del format che sembra iniziare a stancare un pubblico saturato di reality.

Manca davvero poco alla fine dell’edizione, poi si passerà a temptation island VIP.

Resta da vedere quali saranno i risultati finali del programma, partito col botto ma al momento un po’ sofferente per quanto riguarda interesse e risultati.

Nel frattempo la polemica web cresce.

Il gesto di Massimo non è rimasto inosservato e sui canali social ufficiali non si parla praticamente d’altro.

Molto apprezzato invece il gesto di Bisciglia che ha dimostrato di saper condurre anche un programma così delicato.