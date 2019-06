Temptation Island, pronto a partire.

Ilreality show estivo di Canale 5, ha rivelato chi sono i 12 concorrenti che daranno prova della loro fedeltà davanti alle telecamere dell’isola delle tentazioni.

Parliamo di sei coppie, alcuen delle quali composte da volti noti.

Il mondo dei reality è diventato ormai un circuito all’interno del quale i concorrenti si scambiano e si intervallano.

Tra i nomi già visti in tv troviamo David Scarantino e Cristina Incorvaia, il loro amore nato su Uomini e Donne e pronto a finire su Temptation Island.

Troviamo poi gli altri concorrenti:

Ilaria e Massimo, Jessica e Andrea, Katia e Vittori, Nicola e Sabrina, Arcangelo e Nunzia.

I personaggi si sono presentati attraverso dei rapidi video dove parlano al pubblico e si descrivono.

La trasmissione sarà condotta da Filippo Bisciglia che non ha ancora comunicato però una data precisa di lancio.

Temptation Island è una trasmissione media, non troppo famosa ma capace comunque di ritagliarsi il suo spazio all’interno del mondo gossip e del palinsesto televisivo.

Nettamente inferiore alle rivali, GF, GF Vip e Isola dei Famosi, negli anni Temptation Island è comunque riuscita a conquistare il suo pubblico.

Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni sul lancio della serie, in particolar modo la data precisa in cui l’isola dei tradimenti verrà popolata.

E chi sa che non arrivino altre sorprese, cameo e visite da parte di personaggi noti, come spesso accade all’interno di questo tipo di trasmissione.

I reality sono diventati ormai un vero e proprio network e da Amici si può finire ovunque, così come da Grande Fratello e altre trasmissioni del genere.

Temptation Island potrebbe quindi essere popolata rapidamente di influencer e reduci di altre avventure tv.

Nonostante il calo degli ascolti, sembra proprio che i relity show siano duri a morire.

Presto maggiori dettagli su Temptation Island.