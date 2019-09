Alessia Marcuzzi si prepara a condurre Temptation Island Vip 2, trasmissione che ha cercato di simulare con la vicenda Riccardo Fogli a Grande Fratello.

Ed ecco che si inizia a parlare di Er Faina, personaggio discusso e nel cuore delle polemiche più svariate.

Er Faina è infatti uno dei personaggi più discussi del cast.

Er Faina è stato anche pesantemente attaccato da Francesco Chiofalo che ha scritto:

“Cosa penso di lui? Che è un pagliaccio. Si è venduto per quattro spicci e un po’ di Tv. Diceva che essendo un uomo di sani principi non gli interessavano i follower e la tv ma alla fine diceva queste cose per avere visibilità e notorietà. Probabilmente venderebbe sua madre per quattro followers”.

“Per quattro spicci e un po’ di TV s’è venduto lui e pure la ragazza. Diceva che si era scelto una fidanzata non famosa, una barista, proprio perché non gli interessava la visibilità. Falso, ci ha preso per il cu*o a tutti”.

A placare le polemiche di pensa Alessia Marcuzzi che, intervistata dal settimanale Chi, commenta: “Polemiche inutili. In ogni programma ci sono personaggi controversi. Le critiche le ho lette, restano parole o sfoghi sui social che partono come un treno ogni volta che inizia una trasmissione con concorrenti ‘borderline’. Ma la presenza di Damiano merita una riflessione, anche perché non sta gareggiando per un montepremi. Qui la posta in gioco è l’amore”.

“Er Faina è un personaggio noto sul web che qui possibilmente vivrà, in prima persona, quelle situazioni che lui spesso prendeva in giro da casa. E se succedesse il contrario? Se capitasse a lui di passare da carnefice a vittima? Come coppia, sappiate che la vera ‘faina’ è Sharon: potrebbe essere la portavoce che vendicherà tutte le donne che lui ha massacrato negli anni. Sono curiosa di scoprirlo”.