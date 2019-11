l 31 ottobre Taylor Mega ha festeggiato i suoi 26 anni con una festa ultralusso che prende il nome di ‘Mega Pink Party’.

Si tratta di una festa senza limiti dove la Mega ha speso tantissimo, una vera e propria festa all’insegna del lusso le cui immagini sono state mandate in trasmissione della D’Urso.

La Mega ha cercato di difendere la sua posizione spiegando di essersi guadagnata quei soldi e di non essere nata ricca.

“E’ indifferente quello che dice la Lucchi” spiega Taylor “la Lucchi non ne capisce niente, è ricca di famiglia, non può capire per cosa le persone gioiscono, parli senza sapere cosa la gente vuole, cosa la gente apprezza, tu sei mantenuta, non sei come me, è per questo che non puoi capire perché alle persone può piacere un compleanno come il mio. Io non sono nata in una famiglia ricca, tutto quello che mi sono costruita me lo sono costruita con le mie mani”.

Ecco che la Lucchi commenta in modo inaspettato:

“Io non capisco, a parte che stasera biascichi, hai bevuto? Togliamole il microfono perché stasera sta delirando”.

Il modo di parlare di Taylor Mega viene notato anche da Barbara D’Urso che chiede:

“Che c’è Taylor? Cosa stai biscicando? Ma stai bene stasera? Ti sei fatta uno spritzettino?”.

La Mega sostiene di essere sobrissima, e spiega come il problema sia legato semplicemente all’audio “sono in differita” e all’astinenza “In Egitto sai che le donne purtroppo vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti, quindi io sono un po’ in astinenza”.

Un’intervista che ha fatto molto parlare, sopratutto per quanto riguarda la particolare festa destinata a fare il giro delle riviste gossip.

Del resto però, come ricorda la Mega, il denaro non l’ha rubato a nessuno, ma guadagnato con il supporto dei suoi follower e delle aziende che la pagano per fare sponsor.