Lo stress da rientro a scuola è una condizione che colpisce molti studenti, sia i più piccoli, sia coloro che sono un po’ più grandi. Prima di tutto va detto che non tutti avvertono tale stress, ma alcuni sì. In genere molti diventano ansiosi o nervosi nel momento in cui si rendono conto che il periodo delle loro vacanze sta terminando e che si sta avvicinando quello in cui dovranno rientrare a scuola, appunto. In tali casi sarebbe bene cercare di gestire la situazione cercando di fare in modo di far comprendere ai piccoli quanto sia importante alternare i periodi di dovere a quelli in cui ci si riposa, ma non solo.

Stress da rientro a scuola: ecco che cosa fare per cercare di evitarlo

Lo stress da rientro a scuola è avvertito da diversi studenti, specialmente quando si avvicina la data in cui un nuovo anno scolastico comincia. Il periodo delle vacanze estive è quello più lungo, tra tutti quelli che sono presenti durante l’anno di scuola. In effetti gli alunni hanno più giorni a disposizione per riposarsi, rispetto alle vacanze di Natale e a quelle di Pasqua. Tale lungo distacco in genere provoca una certa difficoltà poi ad abituarsi di nuovo al ritmo della scuola. Non a tutti capita, ma è anche vero che per la maggior parte degli studenti serve tempo per abituarsi di nuovo. L’ideale, specialmente per i piccoli, è far capire loro che si deve tenere fede anche ai propri doveri e i loro consistono nel fatto di andare a scuola e svolgere i compiti.

Altre indicazioni in merito

Ovviamente il periodo in cui il piccolo potrebbe stressarsi, o comunque anche una persona che sta attraversando l’adolescenza, non è sempre uguale per tutti. Ci sono persone che diventano nervose nel momento del rientro e altre che invece diventano ansiose. L’importante è rivolgersi a un esperto, se effettivamente non si riesce a far fronte al problema in maniera autonoma o comunque se lo stress provoca altri problemi quali ansia o comunque se genera nella persona un disagio prolungato nel tempo.