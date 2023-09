In tanti si chiedono come mai in questo periodo molte persone si sentono molto stressate. Prima di tutto va detto che non tutti avvertono stress in questo periodo. Nonostante questo, molti sì, o comunque dichiarano questo. Diversi individui aggiungono il fatto che molto dipende dal rientro al lavoro. In effetti settembre è un mese in cui in tanti hanno ripreso a lavorare o anche a studiare. Riprendere il ritmo certamente potrebbe non essere semplice. Per questo molti avvertono nervosismo, ma anche ansia o comunque appunto si sentono stressati o anche come se le vacanze non fossero mai state svolte.

Piano piano però è possibile di nuovo abituarsi al solito ritmo ed ecco che tutto migliora. In più per allontanare lo stress è anche possibile puntare su alcuni suggerimenti semplici da mettere in atto.

Alcuni consigli da tenere in considerazione

Certamente va detto che è possibile anche programmare nuove vacanze! In questo modo si potrà effettivamente pensare anche a concedersi qualche pausa ogni tanto. Semplicemente potrebbe bastare anche il fatto di dedicarsi a tutte quelle attività che piacciono e quindi, nei momenti di pausa, svolgerle per distrarsi completamente dal ritmo di lavoro. In questo modo sarà anche più facile sentirsi più carichi di energia e affrontare il periodo lavorativo al meglio. L’importante quindi è saper gestire le pause in maniera corretta.