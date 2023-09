Rosso, marrone, diversi tipi di blu, rosa, verde sono solo alcuni dei colori smalto di tendenza di questo periodo. In realtà va detto che in merito ci sono diverse considerazioni da fare. Prima di tutto la scelta della tonalità dipende dai gusti delle persone. Oltre a questo, è bene considerare anche il fatto degli outfit: a seconda di quello che si indossa infatti può essere meglio un colore piuttosto che un altro.

Colori smalto di tendenza: quali sono le novità per questo periodo

I colori smalto di tendenza di questo periodo sono diversi. In effetti, essendo settembre, molte persone alternano tra colorazioni fluo, tipicamente estive, e altre più “autunnali”. Prima di tutto si deve subito precisare che anche d’inverno è possibile mettere sulle proprie unghie colori fluo, ma nonostante questo, in genere i colori così sgargianti tendono a essere preferiti dalla maggior parte delle persone durante la stagione estiva.

Oltre a questo poi va detto che, dato che appunto ancora le temperature sono elevate, ecco che in tanti indossano uno smalto color giallo fluo, ma anche rosa fluo, verde fluo. Insomma, tutte colorazioni fluorescenti o comunque molto vistose. Non terminano qui comunque le considerazioni che si possono svolgere in merito.

Ulteriori indicazioni sulle colorazioni unghie

Di certo ognuno dovrà scegliere il colore che più preferisce, ma è anche vero che si deve considerare l’outfit. Non è una regola il fatto di abbinare i colori dei capi allo smalto, perché a volte l’abbinamento può anche consistere in un contrasto.

In più, come si diceva precedentemente, alcune persone già preferiscono optare per colorazioni smalto che generalmente tendono a essere preferite durante l’autunno. Si parla quindi del marrone, ma anche rosa tenue, nonché pure altre colorazioni come arancione. Altri preferiscono anche il verde bottiglia oppure altre sfumature, come il blu o in alcuni casi pure l’azzurro. Insomma, tutto dipende da tanti elementi e ovviamente soprattutto dai propri gusti.