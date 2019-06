Simona Ventura racconta la sua esperienza con l’Isola dei Famosi.

La celebre presentatrice è molto scontenta dell’esperienza del 2016 e, se potesse tornare indietro non tornerebbe mai sull’Isola.

Rivedere le immagini del reality la ferisce sempre.

Secondo la venduta, la direzione dell’Isola ha un certo gusto sadico.

Gli autori si divertono a veder soffrire una banda di disperati della tv, spesso reietti recuperati proprio nel tentativo di tornare sotto gli occhi dei telespettatori.

L’Isola viene vista come una sorta di girone infernale con i ripescati dello spettacolo, capace in certi casi di rilanciare alcuni personaggi, in altre situazioni solo di umiliarli per poi gettarli nel dimenticatoio dal quale erano stati recuperati.

Ecco le parole della Ventura che dichiara: «Non l’ho mai più guardata».

«Un po’ mi commuovo perché mi ricordo di quel momento. Non l’ho più guardata per tutte le cose che sono successe dopo, che ho saputo dopo. Sinceramente non mi aspettavo ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti. Hanno tentato, in verità, di farmi del male».

La Ventura, pagata e andata volontariamente alla trasmissione, la descrive come un torto subito, qualcosa di terribile che non farà mai più.

Lacrime di coccodrillo?

Forse una certa esagerazione e una drammatizzazione eccessiva ci sono.

Alla fine dei conti si tratta solo di un gioco, oltre tutto pagato profumatamente…

Eccola però che prosegue lamentandosi anche di Sanremo:

«C’era una volontà delle case discografiche di distruggere la kermesse. Non avevano mandato nessun cantante, erano tutti ragazzi, quasi tutti sconosciuti o fuori dalle case discografiche. Marco Masini, che vinse con l’Uomo volante, era fuori dalla casa discografica in quel momento».

A quanto pare la Ventura ama lamentarsi delle sue esperienze tv, in ogni caso, il successo della presentatrice, sembra permetterle di andare sempre avanti, nonostante le esperienze non la soddisfino nemmeno un po’.