I fan più accaniti possono stare tranquilli, salvo inconvenienti, la data del matrimonio tra Fedez e chiara Ferragni è fissata per l’1 settembre. Il matrimonio si terrà in Sicilia, nella località di Noto.

La fashion blogger più famosa d’Italia fa sapere ai suoi seguaci di essere davvero impaziente di pronunciare il fatidico sì; la trentunenne scrive “non vedo l’ora” suk suo profilo, fonte di informazione e comunicazione irrinunciabile per la (quasi non più) giovane. La stessa cosa vale per l’autore pop 28enne che le ha chiesto di dire il fatidico sì lo scorso anno proprio durante uno dei suoi concerti all’Arena di Verona. L’evento fece un gran parlare di sé, con Fedez inginocchiato davanti a migliaia di persone che proponeva il matrimonio alla Ferragni.

Ecco quindi che l’1 settembre si terrà l’evento atteso dal mondo del gossip nostrano. Intanto, i due futuri sposini sono impegnati a prendersi cura di Leone, il figlio nato solo pochi mesi fa dal loro amore. Oltre che al figlio però, la coppia non smette di pensare ai suoi follower aggiornando continuamente su novità e dettagli personali e annunciando di avere intenzione di condividere le nozze con tutti i loro follower.

I due hanno spiegato che sarà una grande festa, e per i più informati si parla di stile Coachella.

L’idea sarebbe infatti quella di ricreare lo stile del festival musicale americano che fonde stile e fashion con musica e fiori. Un evento particolare che ben si addice allo stile impeccabile della coppia e alla grande attenzione per l’aspetto esteriore e l’adesione ai dettami della mode dell’anno. Ci sarà quindi da aspettarsi un incredibile matrimonio coloratissimo con tanto di spettacoli pirotecnici e chi sa che altre uscite da VIP. Nel frattempo la macchina del gossip è a lavoro in cerca di novità e indiscrezioni e magari di qualche dettaglio piccante.