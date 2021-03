Le ricette di Pasqua per bambini possono basarsi soprattutto su dolcetti e anche su uova colorate o di cioccolato, ma non solo. Oltre ai piatti tradizionali infatti è possibile realizzare anche tante ricette originali, che saranno in grado di attirare l’attenzione dei piccoli.

Ricette di Pasqua per bambini: ecco quali sono i piatti più semplici da poter fare e le decorazioni apposite

Le ricette di Pasqua per bambini possono essere di tantissimi tipi e per stupire i più piccoli, ma anche i più grandi, si può puntare soprattutto sulle decorazioni, in particolare per quelle sui dolci.

Questi possono essere anche semplici ciambelloni o crostate, ma possono essere ornati in stile “pasqualino”, anche in modo semplice.

Non serve infatti possedere grandi doti culinarie per dare sfogo alla propria fantasia. Per fare un esempio, si possono anche realizzare dolci la cui decorazione superficiale è arricchita da figure di coniglietti, realizzati con zucchero a velo oppure anche con sciroppo di cioccolato.

Stessa cosa per alcuni muffin, che potranno essere realizzati con coloranti alimentari che tendono al rosa e al celeste, e sulla loro superficie sarà possibile inserire tanti zuccherini colorati. Questo però non è tutto.

Le altre ricette

Anche i secondi possono diventare dei piatti particolari, perché con gli elementi nel piatto, possono essere realizzate forme uniche, come ad esempio quelle di coniglietti o anche di colombe. L’ideale però sarebbe puntare su dolci oppure anche su uova colorate, facendole magari dipingere proprio ai piccoli! Insomma, scatenando la propria fantasia, sarà possibile realizzare tantissimi piatti davvero unici, dalle forme davvero tipiche di Pasqua. Per fare altri esempi, si possono anche cucinare dolci a forma di coniglietti oppure anche biscotti al cioccolato, alla crema, o qualsiasi altro prodotto dolciario e decorarlo con i simboli tipici della Pasqua. Per questi, si possono usare anche stampini appositi.