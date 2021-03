Decorare la tavola per la Pasqua è molto semplice e ci sono tantissime idee carine da poter mettere in atto, per divertirsi e anche per ottenere un ottimo effetto.

Tra l’altro può essere una buona idea quella di puntare su un mix di colori chiari, come il rosa, il verde chiaro, il giallo e il celestino, tipici colori di Pasqua.

Decorare la tavola per la Pasqua: ecco come fare in modo semplice e anche divertente

Decorare la tavola per la Pasqua è semplice e per avere un ottimo effetto, prima di tutto si deve puntare su una tovaglia colorata oppure a tema. Oltre a questo, si possono sistemare sulla tavola tantissimi oggetti tipici di Pasqua, come ad esempio le uova colorate, dolci tipici, ma anche elementi di arredo. Tra questi, piccoli pupazzetti a forma di coniglietto, fiocchetti e nastrini con cui poter ornare i bicchieri e non solo.

Un’ottima idea potrebbe essere quella di realizzare particolari segnaposto a forma di coniglio o a forma di uovo, di colomba, di fiocco. Insomma, l’importante è che si abbia una tavola ricca di colori e di simboli tipici, ma le idee non finiscono qui.

Gli altri elementi decorativi

Tra gli altri elementi decorativi che possono essere utilizzati per un perfetto arredo di Pasqua, sicuramente vi sono piccoli oggetti come pulcini decorativi oppure cestini di legno dove inserire all’interno le uova di cioccolato o quelle sode colorate. In alternativa, si possono anche realizzare ricami a tema su tovaglioli di stoffa, se si ha tempo, o in alternativa dipingere cartoncini colorati come tovagliette personali per ogni ospite. Insomma, basterà scatenare la propria fantasia per divertirsi e per realizzare una tavolata davvero unica, ma soprattutto anche ricca di tanti elementi colorati e belli da vedere. Le idee da poter realizzare infatti sono proprio tantissime e basterà semplicemente scegliere quella che piace di più.