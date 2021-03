Decorare casa per la Pasqua è sicuramente molto divertente e bastano tra l’altro poche e semplici azioni, per realizzare grandi effetti. L’importante è puntare sia sui simboli principali di questa festività, sia su tanti colori. In più si può ovviamente scatenare la propria fantasia, per realizzare risultati ancora più originali.

Decorare casa per la Pasqua: ecco su cosa puntare e come realizzare un ottimo arredo

Decorare casa per la Pasqua può essere un ottimo modo per divertirsi, ma anche per arredare diverse stanze in modo originale. La festività in questione è ricca di colori e di simboli allegri, come coniglietti, ma anche uova colorate, fiocchetti, ma non solo.

Oltre a questo, si possono realizzare anche tanti lavoretti particolari a mano, come ad esempio vasetti dipinti con il metodo fai da te, ma anche recipienti realizzati con la ceramica, e non solo.

L’ideale sarebbe anche puntare soprattutto su colori molto accesi, come il rosa, il giallo, ma anche il verde chiaro e il celeste, nonché anche sul bianco. Se poi si hanno dei bambini in casa, si può anche realizzare insieme a loro tanti disegni di conigli, di campane, di colombe.

Le uova colorate e non solo

Le uova colorate possono diventare un vero e proprio elemento di arredo, da sistemare in cucina se sono vere, oppure da posizionare anche in recipienti da mettere in soggiorno, se sono finte. Nel primo caso, ovviamente sarà opportuno consumarle in un determinato periodo di tempo dalla cottura. Oltre a questo, altri elementi di arredo possono essere anche i fiori, ma anche le uova di cioccolato da acquistare al supermercato.

Come indicato, un’altra idea possono essere anche fiocchetti o nastrini da inserire vicino alle finestre oppure posizionare sui davanzali interni alcuni pupazzetti raffiguranti conigli, ma anche pulcini. Insomma, basterà lasciarsi scatenare dalla propria fantasia, per poter realizzare un ottimo arredo nella propria casa.