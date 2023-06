Quello del retrogaming è uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi anni, una tendenza in netto contrasto con le evoluzioni tecnologiche del mondo digitale che sta portando una vera e propria rinascita dei videogiochi più tradizionali. Nonostante l’avanzamento tecnologico e la presenza di giochi sempre più moderni e realistici, il retrogaming sta conquistando un numero sempre maggiore di appassionati, attraendo non solo i giocatori nostalgici ma anche le nuove generazioni, che si stanno avvicinando al fascino dei giochi del passato. Vediamo meglio cos’è il retrogaming e perché sta avendo così tanto successo.

Retrogaming: un tuffo nel passato

Il termine “retrogaming” si riferisce alla pratica di giocare a videogiochi classici e vintage, prodotti per console o computer ormai obsoleti, utilizzando in molti casi dispositivi di ultima generazione sui quali sono installati sistemi in grado di far funzionare tali software. Questa tendenza coinvolge giochi prodotti dagli anni ’70 fino agli anni ’90, con qualche incursione anche nei primi anni 2000, e riguarda titoli iconici come Super Mario Bros., Pac-Man, Tetris e molti altri che hanno fatto la storia del settore.

Gli appassionati di retrogaming si dedicano alla ricerca e alla collezione di giochi del passato, sia per rivivere l’esperienza di quando erano giovani, sia per scoprire i classici che hanno segnato la storia del gaming, in netta contrapposizione con coloro che invece vogliono cimentarsi con le tecnologie sempre più avanzate che stanno rivoluzionando il comparto.

Perché il retrogaming piace così tanto?

La crescita del retrogaming negli ultimi anni è certificata dai dati che riguardano il numero di utenti e i fatturati generati dalle piattaforme specializzate e dalle software house che stanno investendo su questo trend. Il movimento si è infatti esteso rapidamente dai pochi nostalgici inizialmente attratti da questa opportunità fino a raggiungere categorie molto eterogenee di utenti e a portare in alcuni casi all’organizzazione di gare e tornei.

Il successo del retrogaming può essere attribuito a diversi fattori. Sicuramente l’elemento nostalgia resta predominante, con giocatori che desiderano rivivere i ricordi e le emozioni associate ai giochi della loro giovinezza, ma non sono pochi coloro che scelgono i giochi classici per la loro semplicità e immediatezza, caratteristiche che garantiscono un’esperienza di gioco accessibile a tutti. Allo stesso tempo, molti apprezzano anche l’estetica e il design unici dei giochi retro, che si discostano dai titoli moderni più complessi e realistici stimolando la fantasia e l’immaginazione.

L’interesse per il retrogaming e i giochi classici nel contesto digitale può essere spiegato anche da altri motivi. Innanzitutto, l’utilizzo di questi software offre una pausa dagli avanzati giochi moderni, assicurando un’esperienza di gioco diversa e unica, inoltre, i titoli retro sono spesso più semplici da imparare e giocare e non richiedono investimenti di tempo significativi per apprendere complessi meccanismi di gioco, un aspetto questo che soddisfa soprattutto chi non è particolarmente abile con la tecnologia. Da non sottovalutare, infine, in fatto che il retrogaming promuova una sensazione di autenticità e originalità, riportando i giocatori a un’epoca in cui i giochi erano ancora in fase di sperimentazione e innovazione.

Le categorie videoludiche di maggior successo nel retrogaming

Nell’ambito del retrogaming, sono diverse le tipologie di videogiochi ritornate in auge e affermatesi in questi anni. La tendenza a recuperare giochi del passato, infatti, ha riguardato un po’ tutte le categorie mostrando anche una certa eterogeneità nei gusti degli appassionati, che non hanno perso l’occasione di tirare fuori dal cassetto svaghi di ogni genere.

Tra i videogame retro più amati ci sono ovviamente i più tradizionali giochi di piattaforma, come Super Mario Bros. o Sonic the Hedgehog, e arcade famosi del calibro di Pac-Man e Space Invaders, ma ampio spazio viene riservato a titoli di avventura come The Legend of Zelda, agli sparatutto stile Doom e a puzzle, rompicapo ed enigmi, riconducendo a quest’ultimo genere sia giochi come Tetris e Puzzle Bubble che cruciverba e giochi di enigmistica rieditati in formato digitale.

Proprio in tema di digitalizzazione di svaghi tradizionali, una menzione a parte meritano poi i casino online, che hanno introdotto una nuova dimensione nell’industria dei giochi mettendo a disposizione passatempi classici come le slot machine o il blackjack su piattaforme accessibili via web e da mobile con facilità. I giochi di casino rientrano a pieno titolo nel fenomeno del retrogaming rappresentando un tuffo in un settore apparentemente lontano dalla tecnologia ma in realtà oggi legato a doppio filo al tema dell’innovazione, come dimostrano i continui cambiamenti che interessano questo mondo.

Il futuro del retrogaming

Ma cosa bisogna attendersi nei prossimi anni? L’attenzione verso i giochi retro resterà alta anche nel prossimo futuro? In realtà il futuro del retrogaming si prospetta secondo gli esperti entusiasmante e promettente. Nonostante l’evoluzione costante dei giochi moderni e la crescente domanda di grafica ad alta definizione e realtà virtuale, infatti, il fascino senza tempo dei giochi retro continuerà ad attrarre i giocatori di tutto il mondo, incluse le nuove generazioni, curiose di scoprire il passato dei videogiochi sfruttando una vasta selezione di console e piattaforme appositamente progettate per rivivere i classici videoludici. L’avanzamento della tecnologia, infatti, ha reso possibile la conservazione e l’emulazione dei giochi retro, permettendo agli appassionati di rivivere le emozioni di un tempo anche sui dispositivi moderni.

Le ottime prospettive per il settore, inoltre, traspaiono dal crescente interesse verso eventi, fiere e comunità online dedicate, che riuniscono appassionati di tutte le età pronti a condividere la loro passione comune, un trend che continuerà a stimolare la crescita del retrogaming e a influenzare il panorama videoludico, offrendo un tuffo nel passato e una fonte di ispirazione per le future generazioni di sviluppatori e giocatori.