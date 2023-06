“Narrativa fantasy” è il titolo di un blog e di una pagina Instagram senza dubbio interessantissimi, sia perché gestiti da una vera e propria professionista e appassionata di letture fantasy, sia perché chi pubblica i post alterna tra tantissimi contenuti interessanti.

Interviste, ma anche recensioni, foto di libri di scrittori esordienti e tanto altro, tutto da scoprire.

Narrativa fantasy: un blog e una pagina Instagram molto interessanti per gli appassionati di questo genere letterario

“Narrativa fantasy” è il titolo di un blog, ma anche di una splendida pagina Instagram, dedicati sia agli scrittori esordienti, sia alla descrizione di opere letterarie appartenenti al genere fantasy, ma non solo.

Tra i diversi contenuti, come accennato, sono presenti anche interessantissime interviste dedicate agli scrittori, così come tanti post utilissimi per loro, che mirano ad aiutarli a sponsorizzare le loro creazioni.

Una grafica capace di attirare sempre la curiosità degli utenti, nonché descrizioni ricche di notizie originali, descritte al meglio e soprattutto arricchite di un’elevata dose di gentilezza, rendono il blog e la pagina Instagram davvero capaci di distinguersi.

Lo spazio per gli esordienti

Non solo recensioni riguardanti opere di autori e autrici famosi, come per esempio Licia Troisi, ma anche di persone che hanno cominciato a muovere i primi passi da poco nel mondo della scrittura. È proprio agli esordienti infatti che si dedica ampio spazio, con un rispetto e un’attenzione particolari e degni di nota, mirati a far realmente emergere il più possibile alcune creazioni letterarie appena nate.

Oltre all’originalità dei contenuti, delle fotografie, del modo in cui sono elaborati i post, va anche detto che non manca di certo un’elevata capacità descrittiva di chi gestisce blog e pagina.

Tale abilità aiuta i lettori e gli utenti a comprendere, con poche parole, il contenuto di un’opera e ad accedere al suo cuore pulsante, scatenando senza dubbio la voglia di leggere e leggere ancora.