Oggigiorno avere una connessione internet a casa che sia veloce e stabile è un bisogno comune che avvertono tantissime famiglie. Nel nostro Paese il mercato delle offerte di internet casa è ricco di operatori che offrono opzioni piuttosto eterogenee tra loro, il che non rende facile scegliere quale offerta sottoscrivere. Per non commettere errori è sempre consigliabile prendere in considerazione alcuni aspetti prima di sottoscrivere qualsiasi offerta, eccone alcuni.

Verificare la copertura

Il primo suggerimento per trovare la migliore connessione internet per la propria abitazione è verificare la copertura nella propria zona. Infatti, le infrastrutture di rete disponibili in Italia non sono diffuse su tutto il territorio in maniera uguale, pertanto in alcune zone è possibile solo l’accesso a determinate tipologie di connessione o velocità massime. Ad ogni modo, in genere basta consultare il sito web dell’operatore (oppure rivolgersi a una sede presente sul territorio) e inserire i dati relativi al punto esatto nel quale si vuole ottenere la connessione (città, CAP e numero civico) per avere un riscontro sulla copertura.

Fibra e adsl

Dopo aver constatato che nella propria zona sono presenti entrambi i tipi di rete, è necessario scegliere tra le due opzioni. Prima, però, bisogna comprendere di cosa si tratta. L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è una tecnologia che prevede la trasmissione dei dati attraverso le linee telefoniche tradizionali, usando quindi il doppino telefonico. Si chiama asimmetrica perché la velocità di upload (trasmissione dei dati) è inferiore rispetto a quella di download (ricezione dei dati). La fibra ottica, invece, utilizza dei filamenti realizzati in fibra di vetro o polimeri plastici che trasportano la luce. Questa tecnologia, pertanto, garantisce velocità superiore e buona stabilità. La connessione fibra si divide in due tipologie principali: FTTC (Fiber To The Cabinet), che prevede la rete in fibra fino alla centralina più vicina, ovvero l’armadietto posizionato in strada, e FTTH (Fiber To The Home), che invece prevede la connessione con i cavi in fibra fino alla casa o all’ufficio del cliente. La scelta tra le due tecnologie di connessione dipende principalmente dalle proprie abitudini: se si ha intenzione di utilizzare internet solo per l’intrattenimento (ad esempio per navigare sui social, fare shopping online ecc.), può essere sufficiente l’ADSL. Se, invece, si necessita di una linea internet per funzioni più specifiche, ad esempio per lavorare, per studiare oppure per il gaming, potrebbe essere necessario optare per la fibra, in quanto più performante.

Valutare gli optional

I contratti per la linea internet possono prevedere anche dei servizi aggiuntivi. In genere, viene inserito l’utilizzo del telefono, specialmente nei contratti ADSL (poiché, come spiegato, questa tecnologia funziona proprio con la linea telefonica). Gli operatori, pertanto, sono soliti offrire dei pacchetti comprensivi anche di chiamate illimitate verso numeri fissi nazionali. Tuttavia, sono sempre di meno le persone che utilizzano la linea fissa per comunicare, pertanto è fondamentale valutare l’effettiva convenienza di questa opzione. Altri servizi che possono essere aggiunti sono, ad esempio, quelli relativi alla pay tv, sconti da utilizzare sulle piattaforme di shopping, ecc. In ogni caso, è bene considerare le proprie esigenze prima di stipulare un contratto con altri servizi.