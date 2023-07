La costiera amalfitana occupa un tratto della costa a sud di Napoli, lungo il golfo di Salerno. Questo è uno dei tratti di mare più belli di tutta Italia, molto amata dai turisti, stranieri e non. È una zona che invita al relax, a godersi il mare e le spiagge; che però offre anche alcuni borghi arroccati tra le rocce del promontorio particolarmente pittoreschi. Inoltre è possibile organizzare gite in barca per visitare anche le spiagge più nascoste, così come godersi la cucina ricca e golosa di questa zona del Paese. Il primo passo per poter visitare la Costiera Amalfitana come si deve consiste nell’organizzarsi al meglio.

Una settimana perfetta

Nella preparazione di un viaggio decidere quanto tempo gli si può dedicare è essenziale; per quanto riguarda la Costiera amalfitana è importante tenere a mente che si tratta di un lungo tratto di costa, che ospita vari borghi e piccoli paesi, ognuno dei quali ha qualcosa da offrire. Per vederla tutta al meglio e godere di tutto ciò che offre servirebbe molto tempo; se però si sta pensando a una semplice vacanza, allora l’idea di fermarsi almeno una settimana può essere un buon punto di partenza. La gran parte dei turisti arriva qui in piena estate e, se non ci si vuole trovare nella folla o nel pieno del calore, è meglio prevedere una partenza per la primavera o per la fine dell’estate. Anche perché nonostante l’ampia offerta di alloggi, chi prenota per l’estate deve farlo con un certo anticipo, pena la possibilità di non trovare un posto libero. Se vuoi, però, immergerti completamente nella cultura locale, prenota una casa vacanze sulla Costiera Amalfitana: potrai così vivere in modo più intenso e realistico l’ambiente di questi luoghi. È una soluzione pratica e comoda, spesso poste in posizioni strategiche e panoramiche.

Dove andare

Alcune delle località della Costiera sono molto note e amate dai turisti, tanto che non si può dire di essere stati in vacanza da queste parti se non le si è visitate, anche solo per una passeggiata al chiaro di luna. Stiamo parlando di Positano, Amalfi, Ravello; di fatto, però, tutti i piccoli borghi che da Salerno ornano la costa verso ovest hanno qualcosa da offrire, con ristoranti rinomati, spiagge particolarmente belle o interessanti esempi di architettura antica da visitare. Se la vacanza dura una settimana è consigliabile evitare di eccedere, per non trovarsi a dover visitare ogni giorno più di 2 o 3 diverse località. Meglio invece prendersela comoda, cercando di vivere al meglio un ridotto numero di piccoli paesi di questa zona, per ammirarli in toto e apprezzarne tutte le caratteristiche. È poi anche una questione di gusti e di passioni: se si ama il mare, si ha solo l’imbarazzo della scelta; se si desidera fare qualche escursione è bene ricordare che in questa zona sono presenti vari sentieri per il trekking, in particolare il Sentiero degli Dei, che porta in alto tra le scogliere. Spesso sono disponibili tour che consentono di visitare buona parte delle bellezze della costiera, accompagnati da una guida: in alcuni potrebbe essere una buona soluzione, soprattutto per chi si ferma solo per un paio di giorni. Essenziale è anche non dimenticarsi dell’ottima cucina di queste zone, ricca di profumi e preparata con le fantastiche materie prime locali.