Le pettinature particolari sono tante e nonostante questo però a volte è difficile trovare una pettinatura che possa essere svolta con estrema facilità, ma nello stesso tempo anche in modo veloce. Molte pettinature elaborate infatti richiedono l’aiuto di personale esperto. Ci sono però delle casistiche in cui basta scatenare la propria fantasia per riuscire a realizzare una pettinatura davvero fantastica e originale.

Pettinature particolari: ecco quali sono le idee semplici ma nello stesso tempo originale che si possono realizzare velocemente

Le pettinature particolari possono essere realizzate anche con il metodo fai da te, se si fa attenzione ad alcuni dettagli. Non sempre infatti c’è bisogno di ricorrere all’aiuto di esperti per riuscire a realizzarne alcune non troppo difficili e anche veloci da svolgere.

A volte infatti basta ricorrere alla propria fantasia. Per fare subito un esempio, è possibile realizzare una sorta di chignon suddiviso in due parti. Per riuscirci, basterà prima di tutto realizzare due trecce, dividendo la chioma a metà. Questo ovviamente può essere svolto su una capigliatura medio-lunga o lunga. Dopo aver realizzato le trecce, queste si possono arrotolare su se stesse fino ad essere fermate con forcine e creare così una sorta di bun particolari, uno nella parte sinistra della chioma e uno su quella destra. In alternativa è possibile anche realizzare due o tre o quattro o più code, facendo poi partire da queste delle trecce e legarle tra di loro nella parte finale. Questo però non è tutto.

Le altre idee particolari

Tra le altre idee particolari vi sono anche degli chignon che possono essere realizzati su tutta la capigliatura oppure è possibile realizzare anche una sola treccia o più trecce, fino a metà capigliatura. La parte restante si può trasformare in boccoli oppure è possibile trasformarla anche in treccine più piccole. Insomma, basta scatenare la propria fantasia per avere grandi risultati.