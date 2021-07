Quando si utilizzano prodotti cosmetici per la cura del viso, è bene sceglierli in base alla tipologia di pelle che abbiamo.

Il derma, a seconda delle sue caratteristiche necessita di trattamenti specifici, che non possono essere scelti a caso, secondo preferenze dettate dall’olfatto o dalla bellezza estetica del prodotto.

Prodotti cosmetici per la cura del viso – Come sceglierli?

Per scegliere prodotti cosmetici efficaci, è bene non solo riconoscere il tipo di pelle che abbiamo ma soprattutto avere un fornitore di prodotti affidabile a cui rivolgersi. Ciò che spalmiamo sul viso è importante, in quanto oltre a determinare la bellezza della pelle, penetra in profondità, influenzando anche la salute del nostro corpo. Meglio prediligere quindi prodotti d’alta qualità, come quelli commercializzati da www.bsoul.it, ricchi di principi attivi portentosi e facili da usare.

Varie tipologie di pelle

La pelle, d’altro canto, può essere suddivisa in:

Pelle normale , dall’aspetto liscio e levigato, con colorazione non alterata e idratata in maniera soddisfacente. I prodotti di bellezza adatti per questo tipo di pelle tendono a mantenere invariate queste caratteristiche, servendo come trattamento di mantenimento, più che curativo.

, dall’aspetto liscio e levigato, con colorazione non alterata e idratata in maniera soddisfacente. I prodotti di bellezza adatti per questo tipo di pelle tendono a mantenere invariate queste caratteristiche, servendo come trattamento di mantenimento, più che curativo. Pelle secca , tra le più complicate da gestire. Appare ruvida, poco elastica e spesso screpolata, il suo colorito è spento e tendenzialmente chiaro. L’invecchiamento cutaneo di questo tipo di pelle avviene in maniera precoce, motivo per il quale i cosmetici più adatti da utilizzare per trattarla sono quelli capaci di ammorbidire e nutrire la pelle allo stesso tempo. Parliamo di prodotti emollienti, ricchi di sostanze filmogene e ricostituenti.

, tra le più complicate da gestire. Appare ruvida, poco elastica e spesso screpolata, il suo colorito è spento e tendenzialmente chiaro. L’invecchiamento cutaneo di questo tipo di pelle avviene in maniera precoce, motivo per il quale i cosmetici più adatti da utilizzare per trattarla sono quelli capaci di ammorbidire e nutrire la pelle allo stesso tempo. Parliamo di prodotti emollienti, ricchi di sostanze filmogene e ricostituenti. Pelle grassa , molto lucida e impura, tendenzialmente acneica. Può presentare comedoni, punti neri e pori molto dilatati. I prodotti adatti per trattarla servono a purificare gli strati epidermici, combattendo la proliferazione batterica e riequilibrando l’attività delle ghiandole sebacee. Questo tipo di pelle necessita di una pulizia viso molto più accurata.

, molto lucida e impura, tendenzialmente acneica. Può presentare comedoni, punti neri e pori molto dilatati. I prodotti adatti per trattarla servono a purificare gli strati epidermici, combattendo la proliferazione batterica e riequilibrando l’attività delle ghiandole sebacee. Questo tipo di pelle necessita di una pulizia viso molto più accurata. Pelle sensibile, fragile e particolarmente reattiva agli sbalzi di temperatura. Al tatto appare calda, sottile e desquamata. Potrebbe presentare arrossamenti dati da rosacee. I cosmetici più adatti in questo caso sono quelli privi di coloranti, nichel e cromo. I detergenti devono essere particolarmente delicati e se possibile le creme devono abbondare di sostanze antiossidanti e nutrienti.

Ecco quindi che abbiamo appena visto una panoramica molto chiara di consigli da seguire sia per riconoscere la propria tipologia di pelle che per scegliere i prodotti più adatti per curarla. Ovviamente, rivolgendosi a fornitori professionali, si potrà godere di un’assistenza più accurata e personalizzata.

Consigli utili per tutti i tipi di pelle

Esistono dei prodotti essenziali per qualsiasi tipologia di pelle, ovvero le protezioni solari. A prescindere che la pelle sia grassa, secca o di qualsiasi altra tipologia, la protezione solare dovrebbe rientrare nella beauty routine di ogni persona. I raggi solari infatti, presenti tutto l’anno, danneggiano la pelle di chiunque non provveda a schermarla con dei filtri appositi. Proteggere la barriera cutanea prima di un’esposizione solare, dovrebbe essere l’abitudine da dover prendere giornalmente, onde evitare invecchiamenti precoci della pelle oltre che l’insorgere di problematiche come: eritemi, ustioni e macchie solari.