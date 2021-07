Festeggiare eventi come addii al nubilato, compleanni e altre occasioni particolari a bordo di uno yacht è sicuramente un’idea originale e mozzafiato per chi la vive. Il mare si sa, raccoglie meraviglie di ogni tipo e viverlo su un’imbarcazione di lusso lo rende ancora più affascinante.

Imbarcazioni noleggiabili per vivere festeggiamenti da sogno

Le imbarcazioni noleggiabili sulle quali è possibile svolgere festeggiamenti degni di nota, sono veramente tante. Chi non ha un’idea chiara di quali possono essere può curiosare ad esempio tra l’assortimento proposto da Spartivento Yachts & Charter, che vanta la più grande flotta a noleggio del sud Italia.

I mezzi via mare più gettonati sono senza ombra di dubbio i catamarani e le barche a vela. I primi, imponenti e dalle dimensioni considerevoli, cavalcano le onde in maniera stabile e maestosa. Il loro design ricorda molto la forma di una piattaforma galleggiante, motivo per il quale sono scelti da chi predilige spazi ampi. Le barche a vela invece, più eleganti e romantiche, permettono di vivere una vita di bordo unica nel suo genere.

Noleggio catamarani e barche a vela con skipper o senza

Quando si organizza un addio al nubilato o il festeggiamento di una qualsiasi evenienza, è bene sapere se tra i partecipanti vi è una persona dotata di patente nautica o meno. In caso negativo, è possibile far capitanare la barca da uno skipper, che la piloterà verso le destinazioni scelte dal cliente.

Nel caso in cui si gradisca la presenza di uno staff più grande, a cui affidare la preparazione di pasti o il riassetto degli ambienti, si potrà ingaggiare uno steward o una hostess. Queste figure si occuperanno quindi della gestione della parte ristorativa e gestionale della barca.

Ovviamente parliamo di servizi non inclusi nei costi base di noleggio, tanto quanto le pulizie finali, la biancheria, la cambusa, gli ormeggi, il gasolio e i transfer da/per la base di partenza.

Festeggiamenti a bordo – Informazioni utili

Solitamente i festeggiamenti a bordo sono programmabili per periodi medio lunghi, in quanto l’organizzazione e la pulizia della barca tra un cliente e l’altro impiega tempi considerevoli. Ecco quindi che il noleggio di catamarani e barche a vela viene concesso solitamente per un minimo di sette giorni.

Dato che durante il viaggio potrebbero sorgere problematiche di vario tipo, come anche cambiamenti repentini a livello climatico, è sempre bene affidarsi a noleggiatori esperti, in modo che, in caso di meteo avverso, si possa ricevere validi consigli circa porti, baie e posti in cui poter sostare in sicurezza.

È bene sapere inoltre che per rendere il soggiorno ancor più gradevole, è possibile usufruire di servizi extra, come: ricambio costante della biancheria letto/bagno, attrezzatura da snorkeling, reti di protezione, wi-fi e visite guidate a terra.

Dato che la vita a bordo con staff uno esterno implica la convivenza con persone sconosciute, è bene rivolgersi a noleggiatori che danno la possibilità di conoscere l’equipaggiamento prima della partenza. In questo modo la conoscenza sarà più graduale e piacevole.