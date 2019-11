Konami ha annunciato una serie di novità per l’esclusiva Apple Arcade Frogger i Town.

Il servizio di videogiochi Apple Arcade, sembra funzionare davvero bene, arricchendosi settimana dopo settimane di nuovi prodotti sempre più interessanti.

Al momento non è chiaro il numero di abbonamenti e il fatturato del nuovo servizio di Apple, quello che è certo è che il supporto è davvero elevato e, Apple Arcade, sembra destinato a diventare un elemento importante per il mondo dei videogiochi mobile.

Secondo l’annuncio:

Selezionando l’opzione ‘CO-OP Play’ nel menu principale, gli utenti potranno invitare un secondo giocatore come ospite. Nella modalità single player le piccole raganelle scappano via quando il giocatore urta degli ostacoli, la modalità CO-OP offre invece una seconda possibilità di salvare le raganelle che si dirigeranno nella direzione del secondo giocatore.

Konami ha anche annunciato che ulteriori contenuti verranno aggiunti a dicembre in Frogger in Toy Town tra cui la nuova ambientazione di gioco invernale “Winter Nightmare” che si aggiungerà alle altre tre ambientazioni a tema: “Suburban House”, “Hobby House” e “The Mansion” già disponibili ora nel gioco.

Winter Nightmare include dei costumi personalizzati da vampiro, scheletro e da acchiappa fantasmi per la propria rana. I giocatori dovranno affrontare misteriosi bulbi oculari animati, strane zucche e terrificanti orsetti. Maggiori informazioni sui contenuti di questo aggiornamento e sulla data di uscita verranno presto annunciati.

In Frogger in Toy Town i giocatori dovranno guidare la loro rana verso la salvezza superando sfide ed evitando pericoli tra cui blocchi di legno cadenti e libri in equilibrio precario. Frogger in Toy Town è un divertentissimo gioco di azione caratterizzato da una splendida e coloratissima grafica 3D. I giocatori possono giocare anche con gli amici e i familiari in modalità multiplayer cooperativa locale.

Pubblicato per la prima volta nel 1981, Frogger è uno dei titoli arcade più classici di sempre dove i giocatori sono chiamati a guidare la propria rana verso la sua tana evitando pericoli come automobili, alligatori e serpenti. Questo videogioco è apparso su molte piattaforme nel corso degli anni ed è stato giocato da milioni di fan di tutto il mondo.

Apple Arcade è il servizio di Apple che permette di avere accesso a un gran numero di titoli, alcuni dei quali esclusivi, pagando 4,99 dollari al mese.

Il problema principale del servizio è forse il prezzo, staremo a vedere se Apple deciderà di tagliarlo o meno.