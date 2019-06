Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio, sono tra le coppie di Uomini e Donne più note di sempre.

I due hanno rotto nel gennaio 2019, evento che ha deluso moltissimo i loro fan e che non ha avuto però conseguenze, almeno fino ad oggi.

Mentre Fabio tenta ancora la strada della tv, protagonista questa volta del reality Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola Dei Famosi, l’uomo si è avvicinato a Violeta Mandrinan, altro personaggio dello spettacolo spagnolo, sembre in campo reality.

I due sono stati addirittura al centro di momenti davvero hot davanti alle telecamere.

Non ci è voluto molto perché il video del rapporto sessuale facesse il giro del web.

Fino a qui tutto bene, peccato che l’ex tronista abbia avuto l’idea di parlare più e più volte della ex, scatenando così una reazione inaspettata.

Si è infatti lamentato di aver passato quattro anni terribili e di non aver mai trovato un’intesa sessuale che desiderava.

Sono state proprio queste parole che hanno spinto Nicole a querelare l’ex.

La diffusione pubblica delle informazioni e le continue lamentele contro di lei, l’hanno irritata non poco!

“Da donna quale mi reputo-scrive Nicole- continuo a non dire nulla perché non mi reputo infame e perché le cose personali rimangono personali. La vita ci riserva un karma e da lì non si scappa. Per ogni frase detta in più con il mio nome e per ogni atto compiuto con il mio nome ci sarà un legale che risolverà tutto. Ribadisco non so più chi sia questa persona ma purtroppo non posso più accettare falsità e calunnie sul mio conto solo per un vittimismo spinto a una possibile vittoria o un rovesciamento d’immagine”.

Fabio avrebbe fatto meglio a stare zitto, adesso si ritrova una querela per diffamazione contro la quale dovrà rispondere in tribunale.

Una fine abbastanza amara per una storia di quattro anni!