La newsletter è una semplice mail che viene inoltrata ai clienti che hanno precedentemente indicato il consenso a ricevere aggiornamenti e info. Questi dettagli che desiderano ricevere possono riguardare spiegazioni circa servizi dell’azienda, ma anche sconti e offerte. Oltre a queste caratteristiche però ci sono anche tanti altri aspetti da poter indicare.

Newsletter: di che cosa si tratta, a che cosa serve e quali sono le sue caratteristiche

La newsletter è una mail che viene inviata a tutti i clienti che hanno precedentemente lasciato il proprio indirizzo di posta elettronica. Le info contenute nell’email in questione possono essere diverse, ma in genere riguardano sconti e offerte. Oltre a questo però possono descrivere le novità di alcuni prodotti, dettagli su particolari servizi aziendali magari nuovi e non solo. A questo infatti si aggiunge anche il fatto che in alcuni casi mail di questo genere sono puramente informative. Ciò significa che per realizzarle in modo corretto sarebbe opportuno dedicare solo una minima percentuale del loro contenuto alla sponsorizzazione di propri prodotti.

Le altre caratteristiche

Tra gli altri elementi che caratterizzano la mail poi vi è anche il fatto di riuscire a informare il cliente e di aggiornarlo circa le principali novità. In più si cerca di attirare la sua attenzione, in quanto lo si tenta di incuriosire con un contenuto informativo e interessante. Come accennato però, non si deve sponsorizzare in maniera esagerata e troppo evidente un prodotto o un servizio. In questo modo infatti la clientela poi potrebbe disiscriversi dal sistema e non voler ricevere più mail di questo tipo. Oggi tale tipo di stratagemma è molto utile nel campo del digital marketing. In più rappresenta un’alternativa ai tanti strumenti che si possono utilizzare. Si ricorda poi che sarà meglio realizzare una serie di email del genere ma che non siano nè troppo lunghe, nè troppo noiose. Tale sistema può essere un’ottima soluzione per incuriosire il prorpio target. Certamente devono essere studiate nel migliore dei modi, al fine di colpire l’attenzione di chi legge.