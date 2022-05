I viaggi estivi stanno per iniziare e sempre più persone cominciano a programmare le loro vacanze per la bella stagione. Alcune famiglie infatti hanno già prenotato, altre invece stanno ancora pensando dove andare. I gruppi di amici sono più propensi per partire all’esplorazione dell’estero, ma in tanti rimangono in Italia. La stessa cosa vale per le coppie, che sembrerebbero preferire mete italiane. Per quanto riguarda i territori della penisola, senza dubbio se ne possono indicare davvero tanti da poter visitare.

Viaggi: ecco quali sono le mete più gettonate per il 2022

I viaggi rappresentano un modo per evadere e allo stesso tempo imparare da tante nuove tradizioni, ma non solo. Proprio viaggiando infatti si ha la possibilità di vedere tanti nuovi territori. In più è possibile anche assaporare tanti piatti prelibati appartenenti a cucine differenti. Chi rimane in Italia per le vacanze estive 2022 senza dubbio potrà fare tutto ciò. Basterà infatti prenotare per viaggiare andando alla ricerca di nuove regioni. In alternativa è anche possibile rimanere nella propria per visitare tutti quei luoghi che non si sono mai visti, ma non solo. Per quanto riguarda la lista delle mete più gettonate, in cima ci sono le cittadine del Sud Italia. In particolare, tra queste si possono indicare quelle della Puglia, Sicilia, Sardegna, ma non solo.

Le altre mete

Tra le altre destinazioni poi si possono menzionare anche quelle del Lazio, in particolare Roma e tutti i borghi più particolari. In genere sembrerebbe che la maggior parte delle famiglie italiane quest’estate andrà nei luoghi di mare. Tuttavia sono tanti anche i gruppi di amici e coppie che preferiscono terre collinari e/o montane. Si aggiunge all’elenco anche chi desidera rimanere direttamente in città, magari per esplorare posti nuovi. Insomma, in tanti hanno già cominciato a prenotare proprio per territori italiani, in quanto la penisola ha tantissimo da offrire.