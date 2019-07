Netflix avrebbe censurato Tredici, in particolare una scena di suicidio, rimossa in un periodo che vede un picco di suicidi tra gli adolescenti.

Una decisione che fa discutere quella di Netflix.

Censurare un momento fondamentale di una pellicola è infatti abbastanza assurdo, sopprattutto sotto il punto di vista artistico.

Secondo la compagnia però, proprio l’arrivo di Tredici sarebbe correlato all’aumento di suicidi avvenuto nel 2017 che ha visto teenagers tra i 10 e i 17 anni togliersi la vita.

Ecco che la compagnia ha annunciato la censura in modo ufficiale attraverso i suoi canali:

Abbiamo sentito da molti giovani spiegare che Tredici li ha incoraggiati a parlare di problemi difficili come la depressione e il suicidio e a chiedere aiuto — spesso per la prima volta. Mentre ci prepariamo a lanciare la terza stagione, verso la fine dell’estate, siamo consapevoli del dibattito che c’è attorno allo show. Quindi, su consiglio di esperti medici, tra cui la Dott.ssa Christine Moutier, direttore della American Foundation for Suicide Prevention, abbiamo deciso — insieme al creatore Brian Yorkey e ai produttori — di modificare la scena in cui Hannah si toglie la vita nella prima stagione.