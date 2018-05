Tradotta per la prima volta la prima biografia ufficiale di Mozart, la traduzione è curata da Marco Murara, il libro edito da Zecchini editore.

«Secondo l’uso corrente, il suo compenso per Le nozze di Figaro fu il guadagno della terza rappresentazione, che dev’essere stato scarso, giacché all’epoca l’opera piacque poco». Scrive Georg Nikolaus Nissen, è proprio lui che, sotto l’incarico del Re di Danimarca, si occupò della biografia, «il poeta italiano [Lorenzo Da Ponte, in questo caso] non gli avrebbe dovuto presentare un libretto così spregiudicato, intessuto di parecchie indecenze e scurrilità», prosegue.

Interessante la figura di Wolfgang che emerge dal testo, si parla infatti di una forte dedizione all’alcool, utilizzato forse anche a fini creativi, o per superare la dura stesura dei suoi lavori: «Si sa che mise spesso a repentaglio la sua salute, che certe mattine tracannava champagne con Schikaneder, che certe notti beveva il punch e dopo mezzanotte tornava al lavoro, senza accordare il minimo riposo al suo corpo».

Pare proprio questo stile di vita quello che ha davvero logorato l’ultimo Mozart, genio musicale tormentato, come ogni genio dalla sua ambizione e dalla ricerca della perfezione.

Il testo è un vero viaggio nella vita dell’autore, una produzione ricca di spunti e di riflessioni che ci aiuta a comprendere meglio non solo Mozart stesso ma anche il mondo che lo circondava. Il documento, pur non seguendo una linea scientifica ci regala innumerevoli episodi e curiosità che raccontano una intera vita, il processo creativo, i successi e i fallimenti, così come numerose vicende private che rendono questo volume davvero prezioso.

Iniziato da Nissen e concluso per il volere della vedova Costanze, quest’opera straordinaria è finalmente a disposizione dei lettori italiani che potranno addentrarsi all’interno di un libro che va oltre la semplice biografia, offrendo un affresco di vita e un momento di riflessione per il lettore.