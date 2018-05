Arriva la notizia di una rete di pusher di cocaina e marijuna scoperta e smantellata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano.

L’inchiesta è stata denominata “The Hole” e ha portato all’arresto di numerose persone. Si parla di un enorme traffico di droga gestito da malavita italiana e da clan del Magreb. La notizia però sta facendo tremare il mondo dello spettacolo perché tra i nomi degli indagati e degli acquirenti ci sono, come riporta il Corriere della Sera, Chef, architetti, manager, imprenditori, fidanzate di Tronisti e addirittura una modella che ha preso parte a L’isola dei famosi.

Una valanga di fango sul mondo platinato dello spettacolo che potrebbe vedere anche risvolti più gravi con il proseguo del lavoro delle autorità.

I sequestri non hanno visto solo la requisizione di sostanze stupefacenti, quello che preoccupa sono infatti le numerose armi trovate che denotano un’organizzazione ben strutturata e pericolosa.

Ecco le parole dei carabinieri per quanto riguarda la vicenda: «A vip e modelle gli stupefacenti passati per le mani della ‘ndrangheta venivano recapitati a domicilio».

«I cugini Barbaro erano il collegamento con il 45enne Antonio Agresta di Platì, implicato in processi di ‘ndrangheta a Volpiano».

Un’inchiesta che porterà probabilmente in tribunale una intera infrastruttura legata al mondo della televisione. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte dei personaggi implicati, di sicuro però questo scandalo farà parlare mettendo in discussione la stessa scelta delle persone a cui vengono affidate trasmissioni televisive, che dei loro stessi protagonisti.

Che il mondo dello spettacolo sia pieno di lati oscuri è ben noto, non c’è bisogno infatti di andare a citare gli innumerevoli casi di molestie e ricatti che hanno infiammato le testate giornalistiche negli ultimi mesi, questa vicenda apre però l’ennesima porta su una realtà che a volte è ben lontana da quello che lascia trasparire allo spettatore.