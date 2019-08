Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono separati.

Il divorzio tra i due è una delle notizie gossip principali di questo 2019.

Un matrimonio durato soltanto 8 mesi, tipicamente vip e che dimostra la leggerezza con la quale i due sono arrivati all’altare per poi franare rovinosamente dopo pochissimo tempo.

A quanto pare, la separazione «non è stata uno choc per le persone che sono con loro ogni giorno»,

A quanto pare i due non andavano d’accordo da tempo.

In principio le cose non andavano così, è stato però dopo pochi mesi di matrimonio che i problemi hanno iniziato a farsi notare.

«Dopo che si erano riuniti tutti pensavano che fossero una coppia “perfetta”, ma avevano ancora molti problemi», ha aggiunto l’insider.

«Non sono sulla stessa lunghezza d’onda su molte cose fondamentali che fanno funzionare una relazione. Non è affatto sorprendente».

I problemi tra i due erano presenti in realtà fin dal principio.

Liam è più calmo e tradizionale mentre Miley è quella che conosciamo, trasgressiva e ribelle.

«Il nostro è un matrimonio in stile new age».

Diceva solo poco tempo fa la Cyrus.

Poi continuava:

«Stiamo ridefinendo il significato di una relazione eterosessuale per una persona dalla sessualità sfaccettata come la mia. È una caratteristica che contraddistingue buona parte della mia identità: credo che le persone si innamorino delle persone, non di un genere».

Una serie di elementi che hanno portato sicuramente a una forte crisi.

I due si sono resi conto di aver commesso un grave errore a sposarsi e che, il rapporto iniziale non poteva sopravvivere a differenze così insormontabili.

Red carpet ed eccessi sembrano aver disgregato il rapporto che in principio pareva reggere.

Mentre i fan non si accorgevano di nulla, gli amici dei due sapevano bene che la relazione si reggeva sul filo del rasoio.

Ed ecco che arriva la notizia gossip USA del 2019.

Miley e Liam non stanno più insieme.