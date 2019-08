Stash, il frontman dei The Kolors si ritrova a vivere un difficile lutto, quello dello zio Jimmy.

Lo comunica ai suoi fan attraverso Instagram.

Lo zio era una figura molto importante nella vita di Stash, era stato proprio lui a regalare la chitarra al padre di Stash e a trasmettere così l’amore per la musica che l’ha portato fino a dove si trova adesso.

Il giovane si è scusato con i fan per i pochi post, spiegando di non essere nell’umore giusto.

Ha poi spiegato però, di come suo zio vorrebbe vederlo felice a divertirsi, di conseguenza farà di tutto per riprendersi e tornare sulle scene il prima possibile.

“Scusate se oggi non posto tanto, per me è difficile anche fare questa storia però facciamo questo lavoro e bisogna affrontare questi momenti in questo modo. Oggi se n’è andata una persona che per me e la mia famiglia era molto importante, oggi se n’è andato lo zio Jimmy, il grande zio Jimmy che in un certo senso ha seminato tutto questo, per cui c’è una tristezza particolare perché lui aveva regalato la prima chitarra a mio padre, negli anni 70 e quindi questo che abbiamo realizzato è anche suo. Sarà un po’ difficile riuscire a divertirmi, stasera, però cercherò di farlo perché so che lui avrebbe voluto questo”.

Poi ha postato la foto della chitarra, scrivendo:

“senza quella chitarra non saremmo qui”.

Il grave lutto arriva proprio in un momento di successo per la band dei The Kolors che, tramite la collaborazione con Elodie, è riuscita a ottenere grandi risultati nelle classifiche nazionali.

Stash ha deciso di condividere questo momento difficile con i suoi fan, anche per dimostrare l’importanza dello zio Jimmy e della sua figura nella vita di Stash.

Siamo sicuri che molto presto tornerà sulle scene proprio come prima.

In questo momento però Stash vive i suoi giorni di lutto con la famiglia.