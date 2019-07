Miley Cyrus, star di Hanna Montana sembra essersi allontanata dal personaggio e dal mondo Disney proprio in seguito al primo rapporto sessuale.

“Era strano e ridicolo, mi sentivo cresciuta per quel personaggio. Una volta andai nel backstage di Disneyland e Peter Pan stava fumando una sigaretta. Pensai: ‘Sono io, questo è il genere di sogni che sto spezzando’. E’ così che si sono sentite le persone quando è uscito il video in cui fumavo il bong. Ma io non sono una mascotte Disney, sono una persona”.

Il mondo fatato di Disney le stava stretto.

Crescendo la Cyrus, vivendo anche del successo planetario del suo personaggio, ha iniziato a provare sensazioni di soffocamento, senza riuscire più a restare incatenata ad un canone che non la rappresentava più.